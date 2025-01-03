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批韓國瑜不適任 民進黨提變更議程要求改選立法院長

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

立法院日前三讀通過修正公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法及憲法訴訟法民進黨立院黨團今提變更議程案改選院長，直指立法院長韓國瑜公然配合國民黨主張，待立院完成憲訴法覆議案並經總統公布後，才要將選罷法、財劃法咨請總統公布的政治操作，不僅違憲、嚴重破壞憲政體制。

民進黨團主張，本院委員柯建銘、吳思瑤、蔡易餘等51人，鑑於2024年12月20日本院第11屆第2會期第14次院會三讀通過修正「公職人員選舉罷免法」、「財政收支劃分法」及「憲法訴訟法」，其中憲訴法已於2024年12月24日各請總統公布。

但同日三讀通過的選罷法、財劃法，韓國瑜卻依本院內政、財政兩委員會國民黨籍召委之請，違反憲法第72條「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之，但總統得依照本憲法第五十七條之規定辦理。」的規定，逕自暫緩將已立法院院會三讀通過的法律案咨請總統公布。

民進黨團批，委員會個別召委竟可凌駕憲法、國會立法程序及國會議長，獨斷決定三讀通過之法律發布與否，毀憲亂政，莫此為甚。而韓國瑜公然配合國民黨主張，待立法院完成憲訴法覆議案並經總統公布後，才要將選罷法、財劃法咨請總統公布的政治操作，「不僅違憲、嚴重破壞憲政體制」，也違反「立法院組織法」第3條，立法院長應本公平中立原則行使職權之規定，「實已不適任立法院院長一職。」

民進黨團主張，依「立法委員互選院長副院長辦法」第8條「院長、副院長經全體立法委員三分之一以上人數提議，出席委員三分之二以上人數通過，得予以改選；⋯。」規定，提請改選本院院長。是否有當，敬請公決。

民進黨團今提變更議程要求改選立法院長，批韓國瑜不適任。圖／讀者提供
民進黨團今提變更議程要求改選立法院長，批韓國瑜不適任。圖／讀者提供

憲法訴訟法 民進黨 立法院 韓國瑜

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