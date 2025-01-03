批韓國瑜不適任 民進黨提變更議程要求改選立法院長
立法院日前三讀通過修正公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法及憲法訴訟法，民進黨立院黨團今提變更議程案改選院長，直指立法院長韓國瑜公然配合國民黨主張，待立院完成憲訴法覆議案並經總統公布後，才要將選罷法、財劃法咨請總統公布的政治操作，不僅違憲、嚴重破壞憲政體制。
民進黨團主張，本院委員柯建銘、吳思瑤、蔡易餘等51人，鑑於2024年12月20日本院第11屆第2會期第14次院會三讀通過修正「公職人員選舉罷免法」、「財政收支劃分法」及「憲法訴訟法」，其中憲訴法已於2024年12月24日各請總統公布。
但同日三讀通過的選罷法、財劃法，韓國瑜卻依本院內政、財政兩委員會國民黨籍召委之請，違反憲法第72條「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之，但總統得依照本憲法第五十七條之規定辦理。」的規定，逕自暫緩將已立法院院會三讀通過的法律案咨請總統公布。
民進黨團批，委員會個別召委竟可凌駕憲法、國會立法程序及國會議長，獨斷決定三讀通過之法律發布與否，毀憲亂政，莫此為甚。而韓國瑜公然配合國民黨主張，待立法院完成憲訴法覆議案並經總統公布後，才要將選罷法、財劃法咨請總統公布的政治操作，「不僅違憲、嚴重破壞憲政體制」，也違反「立法院組織法」第3條，立法院長應本公平中立原則行使職權之規定，「實已不適任立法院院長一職。」
民進黨團主張，依「立法委員互選院長副院長辦法」第8條「院長、副院長經全體立法委員三分之一以上人數提議，出席委員三分之二以上人數通過，得予以改選；⋯。」規定，提請改選本院院長。是否有當，敬請公決。
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