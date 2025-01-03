柯文哲涉貪起訴檢3度聲押 法官裁定「4人全羈押禁見」

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
柯文哲涉京華城、政治獻金案起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院今傳喚民眾黨前主席柯文哲（前）等人，合議庭宣示4人羈押禁見，凌晨柯文哲步上囚車移送台北看守所羈押。記者許正宏／攝影
柯文哲涉京華城、政治獻金案起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院今傳喚民眾黨前主席柯文哲（前）等人，合議庭宣示4人羈押禁見，凌晨柯文哲步上囚車移送台北看守所羈押。記者許正宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院今傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗開庭，晚間9時過後4人審問完畢，合議庭今10點40分宣示，柯文哲等4人均羈押禁見，凌晨4人步上囚車移送台北看守所羈押。

柯文哲涉京華城、政治獻金案起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院今傳喚威京集團主席沈慶京（圖）等人，合議庭宣示4人羈押禁見，凌晨沈慶京步上囚車移送台北看守所羈押。記者許正宏／攝影
柯文哲涉京華城、政治獻金案起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院今傳喚威京集團主席沈慶京（圖）等人，合議庭宣示4人羈押禁見，凌晨沈慶京步上囚車移送台北看守所羈押。記者許正宏／攝影
柯文哲涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院今傳喚台北市議員應曉薇（後）等人開庭，合議庭宣示，柯文哲等4人均羈押禁見，凌晨應曉薇步上囚車移送台北看守所羈押。記者許正宏／攝影
柯文哲涉京華城、政治獻金案上月起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院今傳喚台北市議員應曉薇（後）等人開庭，合議庭宣示，柯文哲等4人均羈押禁見，凌晨應曉薇步上囚車移送台北看守所羈押。記者許正宏／攝影
柯文哲涉京華城、政治獻金案起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院今傳喚威京集團主席沈慶京（右）等人，合議庭宣示4人羈押禁見，凌晨沈慶京步上囚車移送台北看守所羈押。記者許正宏／攝影
柯文哲涉京華城、政治獻金案起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院今傳喚威京集團主席沈慶京（右）等人，合議庭宣示4人羈押禁見，凌晨沈慶京步上囚車移送台北看守所羈押。記者許正宏／攝影
柯文哲涉京華城、政治獻金案起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院今傳喚柯辦前主任李文宗（右）等人，合議庭宣示4人羈押禁見，凌晨李文宗步上囚車移送台北看守所羈押。記者許正宏／攝影
柯文哲涉京華城、政治獻金案起訴、移審，台北地檢署2度聲押失敗，檢再抗告成功，台北地院今傳喚柯辦前主任李文宗（右）等人，合議庭宣示4人羈押禁見，凌晨李文宗步上囚車移送台北看守所羈押。記者許正宏／攝影

京華城 柯文哲

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