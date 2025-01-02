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柯文哲涉貪起訴檢3度聲押 法官裁定「4人全羈押禁見」

柯文哲又羈押禁見 民眾黨痛心籲賴清德適可而止

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲今再被北院裁定羈押。記者邱德祥／攝影
民眾黨前主席柯文哲今再被北院裁定羈押。記者邱德祥／攝影

民眾黨前主席柯文哲今晚遭台北地院裁定羈押禁見，民眾黨表示，「痛心至極」，北檢當鷹犬求表現，把羈押庭當秀場，面對政治黑手深入司法，追殺、迫害在野黨，民眾黨嚴正呼籲賴清德總統適可而止，停止用司法公器對付政敵，此番舉動會變成破壞司法公信的歷史罪人。

民眾黨強調，面對史無前例的7千萬高額保釋金配合電子設備監控，柯文哲前主席也履行承諾於一月一日請辭黨主席，足以展現他為此做出極大努力，然而檢方卻仍以「可能」、「推測」串證為由繼續主張羈押，甚至透過媒體放話會抗告到底，檢辯處在防禦不對等的狀態之下，柯文哲形同被北檢霸凌，若要仰賴羈押來避免勾串，那北檢這四個月的調查，也形同虛設。

民眾黨痛批北檢，當鷹犬求表現，把羈押庭當秀場，刻意釋放無關羈押要件卻不利柯文哲的訊息，讓媒體炒作、操弄輿論，北檢「就是要押柯文哲」已是濫權濫訴、浪費司法資源，連合議庭法官都告誡檢方不要在抗告書中補充事證，「徒增法院、兩造、社會之紛擾，浪費訴訟資源。」遺憾裁定結果仍是如此。

民眾黨表示，對於高院此次發回地院更裁，要再次表達遺憾，審判長謝靜慧過去曾主張起訴後，不該仰賴法院確保證詞不被推翻，接棒偵查違反公平法院原則，如今卻對柯文哲前主席的裁定態度大轉彎，如此雙標的司法該如何讓人信服。最後，民眾黨會持續陪伴柯文哲前主席捍衛清白，並支持辯護律師依法提出抗告。

司法 柯文哲 民眾黨

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