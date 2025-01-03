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遭爆不倫戀 政院秘書處長喊冤
行政院公關處、消保處及秘書處三名處長疑涉職場霸凌，前兩案立案調查中，預計一個月內完成，第三案遭指控欺壓身障工友的秘書處長徐益梁，行政院經訪談十多位相關同仁，查無具體事證現已結案。
由於徐益梁除霸凌案外，還被爆與陳姓諮議大談不倫戀，兩人甚至會相約在閒置的行政院副院長官邸幽會，國民黨立委張智倫昨質詢時關切此事，行政院秘書長龔明鑫說，那時房屋要修繕，處長去檢查，另外一個承辦同仁也去檢查，討論如何維護修繕工作。
張智倫追問「所以你認為你沒有任何問題？」徐益梁強調，當然沒有任何問題，這個報導對他的家人、同仁造成莫大傷害，「希望能夠還我清白」。
此外，勞動部近日又爆職場霸凌案，有員工爆料，指勞動部下轄法人一名副處長長期霸凌同仁，甚至連孕婦也不放過。勞動部長洪申翰表示，相關個案都已立案調查，也有找外部委員做調查，希望申訴機制健全，不會再發生吃案狀況，也會秉持毋枉毋縱精神，查明事實。
勞動部表示，預計本月中旬先公布修正後的「執行職務遭受不法侵害預防指引」，強化職場霸凌定義、公司內部申訴管道及外部專家參與機制。
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