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美台避免雙重課稅 俞大㵢樂觀期待

聯合報／ 特派記者陳熙文李人岳唐筱恬張曼蘋／華盛頓—台北連線報導
我國駐美代表俞大㵢。圖／中華民國駐美代表處提供
我國駐美代表俞大㵢。圖／中華民國駐美代表處提供

美台避免雙重課稅立法去年未能完成立法程序，隨著美國新國會即將就位，該法案必須重頭來過。我駐美代表俞大㵢表示，美國行政、立法部門以及台灣三方都有高度共識，未來必須跨越程序障礙，他樂觀期待。

由黃埔同學會、華盛頓台灣同鄉聯誼會和榮光會，三大台灣僑團長年合辦的元旦升旗典禮今年再於蒙哥馬利高中室外廣場舉行，現場有逾三百名僑胞共襄盛舉。

針對美台快速減免雙重課稅法案，俞大㵢說，法案不光是有利於台灣業者到美國投資，也對美國業者赴台投資很重要，希望法案可以跨過程序障礙。

至於我駐美代表處是否與美國總統當選人川普團隊聯繫見面，俞大㵢說，無論民主黨或共和黨，代表處都長期保持良好聯繫。台美關係在拜登政府任內提升很多，可以拭目以待即將執政的共和黨政府，相信可以努力讓台美關係變得更深厚。

立法院長韓國瑜將率團參加川普就職典禮，外交部長林佳龍昨表示，朝野黨團希望再增加名額，因此將以台美國會議員友好協會為基礎再增加兩個名額，包含韓國瑜在內將由八位立委組成祝賀。

據了解，民進黨立委郭昱晴、國民黨立委柯志恩加將入祝賀團。

林佳龍：絕不同意炸台積

此外，川普宣布將任命曾主張炸毀台積電的柯伯吉出任國防部次長，林佳龍表示，絕不同意炸毀台積電的構想；半導體供應鏈是全球問題，我方要捍衛台積電的安全，不容其他國家決定。

俞大㵢 台美關係 林佳龍 柯志恩 美國 韓國瑜 駐美代表

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