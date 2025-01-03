原民台涉抄襲 王鴻薇、蘇巧慧互嗆翻車

國民黨立委王鴻薇去年踢爆原民台一項高達一億二千萬的採購案涉嫌抄襲，而標案評審正是民進黨立委蘇巧慧的先生龍男．以撒克．凡亞思。王鴻薇昨再出示公文踢爆，該案原民會悄悄廢標，回嗆蘇巧慧「看看現在是誰翻車，你根本就翻車翻昏過去了」。

蘇巧慧反擊表示，王鴻薇提出的案子中，她先生評分第一的廠商，在第一輪評中就已經被刷掉了，至於第二輪則由平手的另外兩家廠商抽籤決定，「請問王鴻薇要影射什麼？」在二○二五年第一個上班日，王鴻薇繼續搞烏龍，希望王好好用功。

民進黨立委蘇巧慧。圖／聯合報系資料照片

原民會則表示，廢標是因所有投標廠商均未取得當事人同意書，因劇本是由真人真事改編，若未取得相關當事人之同意，後續履約衍生法律爭議之風險甚高。

原民會稱，參酌政府採購法規定，以維護公共利益及公平合理為綜合考量，作出廢標決定。

王鴻薇去年十一月指控原民台二○一四年一億二萬元的藝文勞務採購案「經典迷你劇—遠洋時代攝製與行銷」，投標廠商為沃土影像製作公司，涉嫌抄襲原民台四年前勞務採購案劇本，而標案評審是蘇巧慧的先生龍男．以撒克．凡亞思，遭蘇巧慧痛批烏龍一場，並嗆王鴻薇翻車。

王鴻薇昨出示公文指，當初蘇巧慧指她翻車，事實上該標案弊端重重，決標後又決定廢標，然而原民會、原文會等至今不敢提供調查報告，也不願意證實是否對相關人等提告，竟還打算繼續包庇掩護。

原民會表示，未提供調查報告予王鴻薇委員辦公室，是因該採購案當時並未決標，而基金會辦理廢標後，投標單位仍有提出意見，本案仍在持續調查中。去年十二月卅日配合監察院的要求，將相關資料提供監察院，後續將依監察院調查結果配合辦理。

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