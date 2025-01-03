聽新聞
0:00 / 0:00

內政部指統促黨違憲 將聲請解散

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
內政部昨開第3屆政黨審議會第4次大會，經會議決議通過聲請中華統一促進黨違憲解散，將向憲法法庭聲請。圖／本報資料照片
內政部昨開第3屆政黨審議會第4次大會，經會議決議通過聲請中華統一促進黨違憲解散，將向憲法法庭聲請。圖／本報資料照片

內政部昨開政黨審議會，決議通過聲請中華統一促進黨違憲解散。內政部指出，中華統一促進黨長期從事系統性、組織性犯罪，已嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性，提經政黨審議會決議通過，將向憲法法庭聲請統促黨違憲解散。

內政部表示，尊重統促黨黨綱、黨章政治立場，但不能接受政黨成員屢犯國安法規或以暴力方式侵害人民權益，也不容許政黨支黨部或地方黨部的主要幹部與幫派高度重疊。

內政部表示，統促黨與境外勢力、宮廟團體及黑幫組織相結合，雖無國會、地方議會席次或掌握行政權，但以政黨之名行組織犯罪之實，破壞人民生命財產、集會結社及法治國原則，讓人民心生恐懼，已違反憲法與政黨法規定。

依憲法及政黨法規定，政黨目的或其行為，有危害中華民國之存在或自由民主憲政秩序的情事而應予解散者，由主管機關檢具相關事證，經提請政黨審議會審議通過後，聲請司法院憲法法庭審理。

內政部表示，昨政黨審議會已依規定請統促黨負責人、秘書長及律師到場陳述意見，並經政黨審議會討論後，經出席委員三分之二以上同意，向憲法法庭聲請統促黨違憲解散。但因憲法訴訟法修正案正覆議中，憲法法庭組成時間也未確定，將視憲法法庭組成期程及後續發展，依規定提出聲請。

內政部 憲法法庭 統促黨

延伸閱讀

高虹安案釋憲？ 8大法官這兩個月不受理上百件案

綠營憂憲法法庭癱瘓 高虹安恐永停審 「可參選2026」

黨政人士：藍白擬癱瘓憲法法庭 助財劃法選罷法闖關

內政部指統促黨危害國安 將向憲法法庭聲請違憲解散

相關新聞

政院對憲訴法提覆議 藍黨團將否決

行政院昨對立法院三讀修正通過的憲法訴訟法提出覆議，賴清德總統火速核可，他認為修法具有高度憲政爭議，盼立法院朝野再次檢視法...

內政部指統促黨違憲 將聲請解散

內政部昨開政黨審議會，決議通過聲請中華統一促進黨違憲解散。內政部指出，中華統一促進黨長期從事系統性、組織性犯罪，已嚴重危...

美台避免雙重課稅 俞大㵢樂觀期待

美台避免雙重課稅立法去年未能完成立法程序，隨著美國新國會即將就位，該法案必須重頭來過。我駐美代表俞大㵢表示，美國行政、立...

爭陸配參政權 史雪燕提訴願 劉世芳促先放棄原國籍

具有陸配身分的南投縣前議員史雪燕因違反國籍法遭解職，內政部並要求南投縣議會追討過去薪資及研究費。史雪燕昨在多位國民黨立委...

原民台涉抄襲 王鴻薇、蘇巧慧互嗆翻車

國民黨立委王鴻薇去年踢爆原民台一項高達一億二千萬的採購案涉嫌抄襲，而標案評審正是民進黨立委蘇巧慧的先生龍男．以撒克．凡亞...

綠委怨前線缺政院支援

立法院朝野衝突不斷，據了解，民進黨立委在國會前線作戰，與藍白立委文攻武鬥，但行政院卻未積極提供「後勤補給」，讓民進黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。