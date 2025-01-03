內政部指統促黨違憲 將聲請解散

內政部昨開政黨審議會，決議通過聲請中華統一促進黨違憲解散。內政部指出，中華統一促進黨長期從事系統性、組織性犯罪，已嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性，提經政黨審議會決議通過，將向憲法法庭聲請統促黨違憲解散。

內政部表示，尊重統促黨黨綱、黨章政治立場，但不能接受政黨成員屢犯國安法規或以暴力方式侵害人民權益，也不容許政黨支黨部或地方黨部的主要幹部與幫派高度重疊。

內政部表示，統促黨與境外勢力、宮廟團體及黑幫組織相結合，雖無國會、地方議會席次或掌握行政權，但以政黨之名行組織犯罪之實，破壞人民生命財產、集會結社及法治國原則，讓人民心生恐懼，已違反憲法與政黨法規定。

依憲法及政黨法規定，政黨目的或其行為，有危害中華民國之存在或自由民主憲政秩序的情事而應予解散者，由主管機關檢具相關事證，經提請政黨審議會審議通過後，聲請司法院憲法法庭審理。

內政部表示，昨政黨審議會已依規定請統促黨負責人、秘書長及律師到場陳述意見，並經政黨審議會討論後，經出席委員三分之二以上同意，向憲法法庭聲請統促黨違憲解散。但因憲法訴訟法修正案正覆議中，憲法法庭組成時間也未確定，將視憲法法庭組成期程及後續發展，依規定提出聲請。

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