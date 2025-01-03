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綠委怨前線缺政院支援

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
立法院會12月20日處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正案，朝野立委爆發衝突。圖／聯合報系資料照片
立法院會12月20日處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正案，朝野立委爆發衝突。圖／聯合報系資料照片

立法院朝野衝突不斷，據了解，民進黨立委在國會前線作戰，與藍白立委文攻武鬥，但行政院卻未積極提供「後勤補給」，讓民進黨立委大感無奈與不滿。

有民進黨立委表示，近日老人福利法修法，在野黨一下子要讓社福預算受排擠減少上百億元，這是何等大事，但政院直到法案要三讀闖關了，才慢條斯理做出執政黨論述，根本沒和立院同步作戰，要不是藍營內部有雜音自己收手，恐怕又會是財劃法翻版，令人搖頭。

也有資深民進黨立委說，賴清德總統對當前國會憂心，並說以前他當立委的時候，「立法院也沒這樣過」。他要不客氣地說，以他當好幾屆立委經驗，「行政院也沒這樣過」，現在民進黨團「戰力弱」，行政院絕對要負很大責任，在主要爭議法案中，政院不僅論述未簡化，反應速度也慢半拍，根本沒提供第一線立委足夠的支援。

在野陣營力推財劃法修法時，民進黨內不少立委就主張，財政部不能沒有對案。綠委表示，一來會讓民進黨論述顯得空洞，二來在表決會輸人的情況下，這完全是自我棄守戰場，一句「現行版本最好」之外，別無其他積極主張，最後到頭來是被在野黨予取予求。

另有不分區立委說，老人福利法六月在立院完成初審時，就已預告六十五歲以上長者健保費，將有更高比例由中央全額補助，這是相當嚴重的事情，但行政院並未重視，直到法案被排上院會議程，離三讀只剩一步之遙，衛福部才做出回應，慢了不只一拍。

民進黨 行政院 財劃法

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