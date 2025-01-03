政院對憲訴法提覆議 藍黨團將否決
行政院昨對立法院三讀修正通過的憲法訴訟法提出覆議，賴清德總統火速核可，他認為修法具有高度憲政爭議，盼立法院朝野再次檢視法案內容。立法院昨下午收到覆議公文，院長韓國瑜預計下周一召集朝野協商；國民黨團將否決覆議，盼最快十日院會處理完畢。
行政院會昨通過覆議案，閣揆卓榮泰表示，立法不得過度干預大法官行使職權的方式，或造成實質妨害，侵害司法權行使的權力核心，請立法院再次審議法案內容，找出符合憲政與國家意義的最大共識。
行政院政務委員林明昕稱，憲訴法修正條文第卅條第二項至第六項扼殺憲法法庭功能，宣告違憲門檻過高，未考慮大法官現有總額可能低於法定十五人，且以少數意見綁架多數，也未考量憲法判決未必只有合憲與違憲兩類型；現行大法官僅八人，施行等同癱瘓憲法法庭。
總統府發言人郭雅慧說，賴總統認為修正條文確實存有高度憲政爭議，期透過憲法所定機制，讓立院朝野有機會再次檢視法案內容，透過理性溝通與協商尋求妥適共識。
憲法規定，行政院對法案認為有窒礙難行之處可提出覆議，立法院應於行政院送達十五天內提出作成決議。立法院昨日下午收到覆議案，最晚必須於十六日處理完畢。
國民黨團首席副書記長王鴻薇說，一定會否決覆議案，但現在傳出民進黨團要杯葛，讓覆議案拖過十五天即生效，她呼籲民進黨不要再出奧步。國民黨團書記長林思銘表示，希望在十日或十四日院會處理完。
民眾黨立委張啓楷說，覆議案用膝蓋想也知道不會過，他質疑行政院提覆議案，是想繼續把大法官抓在手裡當禁臠，這是人民要的嗎？正解是提出合適的大法官人選。
民進黨團幹事長吳思瑤表示，覆議案是讓法案重新審視，讓朝野冷靜重新對話的機會，不管是盡責的執政黨或是忠誠的反對黨都要努力，不管覆議、釋憲、暫時處分，現在太超前部署沒有必要。至於覆議案成敗，現在不做任何的預測，民進黨團會做好因應。
此外，卓揆曾表態尋求救濟的財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法修正條文目前尚未送至政院。行政院發言人李慧芝說，若條文在春節前最後一個上班日才送達，政院須在十天內研議是否覆議，最晚須於二月二日提出，等於農曆年期間可能得召開院會處理。
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