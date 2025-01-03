三爭議法案 政院將提覆議

經濟日報／ 記者余弦妙胡順惠／台北報導

行政院會昨（2）日針對立法院三讀通過《憲法訴訟法》通過覆議案，賴清德總統火速核可，並送到立法院。至於《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》，行政院表示尚未收到法案，後續若要提覆議，可能須在春節期間處理。

立法院通過憲訴法、財劃法選罷法等三爭議法案，政院定調將向立院提覆議，昨日送出第一案「憲訴法」，賴總統火速核可後，已送到立法院。據了解，在野黨將會否決。

總統府發言人郭雅慧表示，對於立法院三讀通過憲法訴訟法修正條文，認有窒礙難行之處，擬依憲法增修條文規定，移請立法院覆議。

行政院政委林明昕表示，憲訴法修法有三大問題，第一，妨礙憲法法庭運作，門檻過高且缺乏彈性，恐癱瘓憲法法庭；第二，破壞憲政秩序，高度壓縮司法運作空間，違反權力分立；第三，影響權利救濟，無法有效解決憲政爭議，喪失權利救濟功能。

此外，外界關心的財劃法及選罷法相關進度，行政院發言人李慧芝則表示，截至目前為止尚未收到選罷法及財劃法，如果1月中下旬才收到，很可能公務員要在春節期間處理。院長卓榮泰對此非常憂心，可是為了維護國家憲政體制，最後可能要麻煩公務員加班。

針對財劃法爭議，民進黨立委郭國文昨日在立法院財委會援引財劃法33條，「各上級政府為適應特別需要，對財力較優的下級政府得取得協助金」，即中央可向地方政府取得協助金，來支應國防、租金補貼等政策。財政部長莊翠雲回應，中央尚未動用過這項條款，後續須與主計總處審慎討論。

莊翠雲表示，財劃法修正後，中央需檢視哪些業務適合移轉給地方，確保錢隨事權的合理分配。國民黨立委賴士葆追問如何落實，莊翠雲表示，將與主計總處持續合作，檢視財政資源分配機制，並適時運用法律賦予權限，確保重要政策得以維持。

立法院 財劃法 選罷法

延伸閱讀

台酒董事長：米酒系列商品 今年、明年不漲價

跨年大禮！立法院會三讀通過 當沖降稅延長至2027年底

主計長推算新版財劃法影響…國防預算不動 其餘估減37%

總預算要重編？ 政院財經官員否認

相關新聞

政院對憲訴法提覆議 藍黨團將否決

行政院昨對立法院三讀修正通過的憲法訴訟法提出覆議，賴清德總統火速核可，他認為修法具有高度憲政爭議，盼立法院朝野再次檢視法...

遭爆不倫戀 政院秘書處長喊冤

行政院公關處、消保處及秘書處三名處長疑涉職場霸凌，前兩案立案調查中，預計一個月內完成，第三案遭指控欺壓身障工友的秘書處長...

三爭議法案 政院將提覆議

行政院會昨（2）日針對立法院三讀通過《憲法訴訟法》通過覆議案，賴清德總統火速核可，並送到立法院。至於《財政收支劃分法》、...

內政部指統促黨違憲 將聲請解散

內政部昨開政黨審議會，決議通過聲請中華統一促進黨違憲解散。內政部指出，中華統一促進黨長期從事系統性、組織性犯罪，已嚴重危...

美台避免雙重課稅 俞大㵢樂觀期待

美台避免雙重課稅立法去年未能完成立法程序，隨著美國新國會即將就位，該法案必須重頭來過。我駐美代表俞大㵢表示，美國行政、立...

爭陸配參政權 史雪燕提訴願 劉世芳促先放棄原國籍

具有陸配身分的南投縣前議員史雪燕因違反國籍法遭解職，內政部並要求南投縣議會追討過去薪資及研究費。史雪燕昨在多位國民黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。