三爭議法案 政院將提覆議

行政院會昨（2）日針對立法院三讀通過《憲法訴訟法》通過覆議案，賴清德總統火速核可，並送到立法院。至於《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》，行政院表示尚未收到法案，後續若要提覆議，可能須在春節期間處理。

立法院通過憲訴法、財劃法、選罷法等三爭議法案，政院定調將向立院提覆議，昨日送出第一案「憲訴法」，賴總統火速核可後，已送到立法院。據了解，在野黨將會否決。

總統府發言人郭雅慧表示，對於立法院三讀通過憲法訴訟法修正條文，認有窒礙難行之處，擬依憲法增修條文規定，移請立法院覆議。

行政院政委林明昕表示，憲訴法修法有三大問題，第一，妨礙憲法法庭運作，門檻過高且缺乏彈性，恐癱瘓憲法法庭；第二，破壞憲政秩序，高度壓縮司法運作空間，違反權力分立；第三，影響權利救濟，無法有效解決憲政爭議，喪失權利救濟功能。

此外，外界關心的財劃法及選罷法相關進度，行政院發言人李慧芝則表示，截至目前為止尚未收到選罷法及財劃法，如果1月中下旬才收到，很可能公務員要在春節期間處理。院長卓榮泰對此非常憂心，可是為了維護國家憲政體制，最後可能要麻煩公務員加班。

針對財劃法爭議，民進黨立委郭國文昨日在立法院財委會援引財劃法33條，「各上級政府為適應特別需要，對財力較優的下級政府得取得協助金」，即中央可向地方政府取得協助金，來支應國防、租金補貼等政策。財政部長莊翠雲回應，中央尚未動用過這項條款，後續須與主計總處審慎討論。

莊翠雲表示，財劃法修正後，中央需檢視哪些業務適合移轉給地方，確保錢隨事權的合理分配。國民黨立委賴士葆追問如何落實，莊翠雲表示，將與主計總處持續合作，檢視財政資源分配機制，並適時運用法律賦予權限，確保重要政策得以維持。

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