支應特別行動中心運作所需 海巡署申請動支二備金

為反制中共灰色地帶作戰等國安機敏行動，海巡署去（113）年1月5日在署部設立「特別行動支援中心」，海委會近期將向行政院申請動支第二預備金支應這項幕僚編組運作所需。

中國大陸去年起持續派遣海警船丶公務船侵擾我國金門與台海周邊海域，為應變中共相關灰色地帶作戰行動，海巡署去年在署部成立「特別行動支援中心」。這項幕僚單位負責通傳海域重大情資，針對海上突發狀況研議決策，同時接收國安單位指示，運用鎮海勤務指揮系統，指揮艦船快速執行命令。

海巡署是在向立法院專案報告披露，因應情勢需要，海巡署也同時成立無人機「空中作業隊」，並擴編「特勤隊」。由部分編組臨時決議擴編，原編列預算不足或缺乏預算，海委會近期向行政院申請動支第二預備金9256萬9千元支應，這是連續兩年因同一任務需要申請動支二預金。明年將編列正式預算案，就不用再動支第二預備金。

行政院於2023年8月核備，因應海事重大人為危安事件或恐怖攻擊應變計畫，海巡署執行我國海域內包含領海、鄰接區及專屬經濟海域發生的重大人為危安事件或恐怖活動的應變作為；同時為因應我國海上反恐及海域執法，確保國土安全，行政院於2023年10月修正的海洋委員會海巡署偵防分署辦事細則，海巡署特勤隊由85人擴編至143人，將新增58人，預計今年底補足，應勤裝備也將同時增補。

商品推薦