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缺席內政委員會 藍委提案要龔明鑫道歉、政院1個月內懲處

中央社／ 台北2日電
立法院內政委員會2日邀請行政院秘書長龔明鑫（左）列席，專題報告「行政院所屬人員涉嫌霸凌案件處置情形」，會前龔明鑫向國民黨籍召委徐欣瑩（右）致意。圖／中央社
立法院內政委員會2日邀請行政院秘書長龔明鑫（左）列席，專題報告「行政院所屬人員涉嫌霸凌案件處置情形」，會前龔明鑫向國民黨籍召委徐欣瑩（右）致意。圖／中央社

立法院內政委員會今天就行政院秘書長龔明鑫113年12月18日未經召委同意離開會議室，提出譴責案，要求龔明鑫對藐視國會道歉、行政院1個月內提懲處名單。龔明鑫說，這件事情他自己承擔，「懲處部分也僅止於我」。

立法院內政委員會民國113年12月18日原訂排審114年度中央政府總預算案關於行政院部分，而民進黨立委反對確認16日選罷法修法議事錄，搶占立法院內政委員會主席台，上午議事空轉。

當天下午4時許，民進黨立委突然離去，國民黨召委徐欣瑩隨即回到內政委員會宣布繼續開會，並確定上次議事錄。而應列席備詢的龔明鑫一度在徐欣瑩宣布繼續開會後，回到內政委員會，但又再度離開，而一同列席的行政院官員也紛紛離去。

立法院內政委員會今天邀龔明鑫、陸委會主委邱垂正、海基會董事長吳豊山及秘書長羅文嘉等人列席，審查114年度行政院、陸委會、海基會等預算案。

國民黨立委原本要求龔明鑫應繳交上次缺席委員會的書面報告後，再繼續審查行政院預算案，但因龔明鑫未繳交，因此國民黨立委許宇甄、牛煦庭、黃建賓，與民眾黨立委麥玉珍、無黨籍立委高金素梅等人提出譴責案。

提案指出，113年12月18日內政委員會通過臨時提案，要求行政院在一週內就龔明鑫未經召委同意擅自離開會議室，迴避國會監督乙事提出調查報告，但龔明鑫竟無視內政委員會通過的決議，報告內容完全未提及神秘電話來源及相關失職人員，顯有隱匿情事。因此要求龔明鑫對藐視國會行徑提出道歉，並負起相關政治責任；另要求行政院在1個月內提出懲處名單。

龔明鑫表示，這件事情他就自己承擔，之前的事情他會回應、寫個報告，「至於懲處部分也僅止於我，我只能這樣講」。高金素梅則說，龔明鑫是代表行政院來接受內政委員會質詢，「不是你說怎樣就怎樣」。

徐欣瑩原擬直接通過提案，但經民進黨立委要求後進行表決，贊成提案的有國民黨立委牛煦庭、許宇甄、丁學忠、黃建賓，以及高金素梅、麥玉珍；反對的則有民進黨立委張宏陸、黃捷、王美惠、蘇巧慧、李柏毅、吳琪銘。因票數相同，徐欣瑩則說，她贊成，就通過這個案子。

最後徐欣瑩裁示，114年度中央政府總預算案有關行政院單位預算案，全數保留送協商。

另外，陸委會預算案部分，經在場立委決議，媒體政策及業務宣導費預算減列新台幣300萬元；綜合規劃業務預算減列600萬元；經濟業務預算減列300萬元、凍結10%；法政業務預算原編列2億5957萬元，麥玉珍提案減列2億5000萬元，最後相關提案保留送朝野協商；港澳蒙藏業務預算減列1000萬元、凍結10%；聯絡業務預算減列700萬元；文教業務預算凍結500萬元。

海基會預算部分，吳豊山表示，海基會工作包括處理交流所產生的事務與對話，自成立以來交流從未中斷，預算數目會有起伏，「海基會不是擺路邊攤」，交流幾乎用掉海基會全部經費，過去對話中斷是事實，但對話不需要太多錢，錢是用在處理交流事務。

吳豊山說，過去幾年到年終時錢不夠用，董事長就要去募款，若海基會是受政府委託去做工，工錢卻要自己找，「有沒有這個道理？我這個董事長不幹這種事」，預算增加只是過去不夠用、現在讓它夠用而已。經協商後，海基會預算通案減列2000萬元。

行政院 龔明鑫

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