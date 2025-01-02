職員261人聘58名清潔工？民眾黨批浪費公帑 數發部：僅5名
民眾黨立法院黨團今天於臉書抨擊數位發展部浪費公帑，聘用58名清潔工，比例高達1:4.5，數發部對此澄清，辦公大樓清潔僅5名人員，報載絕非事實。
財劃法修法爭議餘波盪漾，民眾黨立法院黨團今天於臉書發文批評，執政黨聲稱財政收支劃分法把錢分給地方後，中央就沒錢了，但細看數位發展部預算編列，就可看到許多浪費公帑行為，包含114年度編列國外旅費新台幣2220萬元，以及數發部「一般行政」進用辦理辦公處所環境「勞務承攬」編列3903萬8000元。
民眾黨立法院黨團指出，數發部編制職員才261人，聘用58名清潔工，比例高達1:4.5，並不合理。
數位發展部今天澄清，數發部辦公大樓清潔人力並非58名，清潔僅有5名，報載並非事實。
數發部說明，58名勞務承攬人力從事包含環境清潔5名、警衛勤務8名、駕駛7名、機電2名、文書及事務工作28名及其他輔助人力8名。
數發部表示，近年來，中央各機關學校落實普通工友、技術工友及駕駛員額精簡政策，數發部成立至今，並沒有獲行政院同意核配工友人力。
為了因應業務多元複雜，數發部強調，低度公權力執行的業務項目如電話總機、清潔、檔案管理、駕駛、電腦維修、公文傳遞、資料登錄民眾服務等業務，數發部從成立之初，就是運用承攬派駐人力協助辦理，只能編列一般行政費用，採委外承攬方式，請廠商派駐58名協助相關清潔、保全、機電、駕駛等事務，並沒有外界所稱，聘58位清潔人員的情況。
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