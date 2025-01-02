黨政人士：藍白擬癱瘓憲法法庭 助財劃法選罷法闖關

立法院會日前通過財劃法等3法，但目前僅憲法訴訟法條文送至行政院。黨政人士今天說，財政收支劃分法修法疏漏蘭嶼、綠島、小琉球等3離島，加上施行日期也有問題，恐難通過違憲審查，藍白應是打算先癱瘓憲法法庭，後續2法的違憲問題就無須受質疑。

立法院會日前三讀通過財政收支劃分法、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法修正條文，行政院、民進黨團等正尋求救濟手段，政院也已針對先送抵政院的憲法訴訟法提出覆議，並獲總統核可，移請立法院覆議。

政院日前質疑，財劃法修法只談錢不談權責，是修法的大疏失，且沒有明定施行日期，也將造成中央與地方預算執行的適法性爭議。

國民黨團書記長林思銘日前也表示，為避免民進黨利用時間差，先公布選罷法、財劃法，後公布憲訴法，利用總統府收到案子後10天內要公告的空窗期，由憲法法庭對財劃等兩法作緊急處分。

對於為何要延後將財劃法送交總統公布，立院財政委員會召委陳玉珍日前說，因為立院通過財劃法後，行政院發言人隨即表示會有嚴重衝擊，114年度預算恐將重編；她覺得茲事體大，非常善意的希望讓行政機關有緩衝時間。

黨政人士今天說，立法院遲遲不將比較早通過的選罷法及財劃法送至行政院，恐怕是藍、白兩黨對2修法能通過違憲審查一事明顯沒有信心，尤其是財劃法中的分配方式、疏漏蘭嶼等3離島以及施行日期問題，根本就是整部法案窒礙難行而且具有違憲爭議的重大瑕疵。

黨政人士表示，過往財劃法沒有針對離島作特別處理，而是針對福建省金門縣及連江縣，律定另予考量，但這次修法發明「離島」這個用詞，可供分配款項2.5%，依權數計算分配離島3縣市，卻明顯疏漏了蘭嶼、綠島、小琉球。

黨政人士指出，就連財政委員會召委發文函請立法院長韓國瑜時，都明確指出「經查114年度中央政府總預算案刻正由本院各委員會審查中，有關修正財政收支劃分法部分條文之『公布施行』，『可能涉及公布後應配合修正該總預算案相關事宜』」，可說是試圖用程序拖延，掩蓋立法當時出現的重大瑕疵。

黨政人士分析，這些重大瑕疵除了造成中央與地方政府施政上的窒礙難行之外，甚至可能有違反法律安定性的違憲疑慮，也因如此，藍白現在算計的是等憲訴法生效後，先癱瘓憲法法庭，剩下2法的違憲問題就能安然過關。

此外，部分媒體報導國民黨團將會在總統公布憲法訴訟法後，再將財劃法以及選罷法送請總統公布。黨政人士指出，更大危機是憲法法庭如遭癱瘓，政府失去最後救濟手段，不止財劃法、選罷法將難以糾正，藍白的違憲法案恐怕不斷冒出，屆時權力失衡，立法院將凌駕於一切憲政機構之上。

商品推薦