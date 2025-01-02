快訊

韓聯社：南韓公調處可能3日上午逮捕尹錫悅

應曉薇打親情牌！當庭提女兒外幣帳戶餘額 承諾不用通訊軟體

柯文哲吐「1句話」檢控2人關係密切 李文宗駁自稱柯分身：分身是蔡壁如

黨政人士：藍白擬癱瘓憲法法庭 助財劃法選罷法闖關

中央社／ 台北2日電

立法院會日前通過財劃法等3法，但目前僅憲法訴訟法條文送至行政院。黨政人士今天說，財政收支劃分法修法疏漏蘭嶼、綠島、小琉球等3離島，加上施行日期也有問題，恐難通過違憲審查，藍白應是打算先癱瘓憲法法庭，後續2法的違憲問題就無須受質疑。

立法院會日前三讀通過財政收支劃分法、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法修正條文，行政院、民進黨團等正尋求救濟手段，政院也已針對先送抵政院的憲法訴訟法提出覆議，並獲總統核可，移請立法院覆議。

政院日前質疑，財劃法修法只談錢不談權責，是修法的大疏失，且沒有明定施行日期，也將造成中央與地方預算執行的適法性爭議。

國民黨團書記長林思銘日前也表示，為避免民進黨利用時間差，先公布選罷法、財劃法，後公布憲訴法，利用總統府收到案子後10天內要公告的空窗期，由憲法法庭對財劃等兩法作緊急處分。

對於為何要延後將財劃法送交總統公布，立院財政委員會召委陳玉珍日前說，因為立院通過財劃法後，行政院發言人隨即表示會有嚴重衝擊，114年度預算恐將重編；她覺得茲事體大，非常善意的希望讓行政機關有緩衝時間。

黨政人士今天說，立法院遲遲不將比較早通過的選罷法及財劃法送至行政院，恐怕是藍、白兩黨對2修法能通過違憲審查一事明顯沒有信心，尤其是財劃法中的分配方式、疏漏蘭嶼等3離島以及施行日期問題，根本就是整部法案窒礙難行而且具有違憲爭議的重大瑕疵。

黨政人士表示，過往財劃法沒有針對離島作特別處理，而是針對福建省金門縣及連江縣，律定另予考量，但這次修法發明「離島」這個用詞，可供分配款項2.5%，依權數計算分配離島3縣市，卻明顯疏漏了蘭嶼、綠島、小琉球。

黨政人士指出，就連財政委員會召委發文函請立法院長韓國瑜時，都明確指出「經查114年度中央政府總預算案刻正由本院各委員會審查中，有關修正財政收支劃分法部分條文之『公布施行』，『可能涉及公布後應配合修正該總預算案相關事宜』」，可說是試圖用程序拖延，掩蓋立法當時出現的重大瑕疵。

黨政人士分析，這些重大瑕疵除了造成中央與地方政府施政上的窒礙難行之外，甚至可能有違反法律安定性的違憲疑慮，也因如此，藍白現在算計的是等憲訴法生效後，先癱瘓憲法法庭，剩下2法的違憲問題就能安然過關。

此外，部分媒體報導國民黨團將會在總統公布憲法訴訟法後，再將財劃法以及選罷法送請總統公布。黨政人士指出，更大危機是憲法法庭如遭癱瘓，政府失去最後救濟手段，不止財劃法、選罷法將難以糾正，藍白的違憲法案恐怕不斷冒出，屆時權力失衡，立法院將凌駕於一切憲政機構之上。

憲法法庭 憲法訴訟法 財劃法 選罷法

延伸閱讀

【重磅快評】賴清德更大的民主 國高中公民課沒教嗎？

高虹安案高院停審將釋憲 綠委：凸顯憲法法庭不應癱瘓

靠釋憲救高虹安？大法官人選遭封殺 憲法法庭能否開庭陷窘境

財劃法尚未送達行政院 恐春節開院會研議覆議

相關新聞

職員261人聘58名清潔工？民眾黨批浪費公帑 數發部：僅5名

民眾黨立法院黨團今天於臉書抨擊數位發展部浪費公帑，聘用58名清潔工，比例高達1:4.5，數發部對此澄清，辦公大樓清潔僅5...

內政部指統促黨危害國安 將向憲法法庭聲請違憲解散

內政部今開第3屆政黨審議會第4次大會，經會議決議通過聲請中華統一促進黨違憲解散。內政部指出，中華統一促進黨長期從事系統性...

支應特別行動中心運作所需 海巡署申請動支二備金

為反制中共灰色地帶作戰等國安機敏行動，海巡署去（113）年1月5日在署部設立「特別行動支援中心」，海委會近期將向行政院申...

缺席內政委員會 藍委提案要龔明鑫道歉、政院1個月內懲處

立法院內政委員會今天就行政院秘書長龔明鑫113年12月18日未經召委同意離開會議室，提出譴責案，要求龔明鑫對藐視國會道歉...

聲援勞工歸還七天假 吳宗憲：民進黨勿再政治操作拖延

國民黨立委吳宗憲、牛煦庭、黃建賓、林沛祥、游顥、黃健豪等，今日聲援勞團要求還給勞工七天國定假日的集會。吳宗憲說，呼籲民進...

立委爆原文會採購案悄悄廢標 原民會：因劇本未取得真人同意

立法委員王鴻薇今日召開記者會指稱財團法人原住民族文化事業基金會採購案悄悄廢標一案，原民會表示，該基金會廢標理由是因所有投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。