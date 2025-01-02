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八炯稱逾10萬台人領陸身分證 內政部找到2人：限10日內說明
網紅八炯與「閩南狼」陳柏源合拍「中國統戰紀錄片」稱，目前已有十萬多名台灣人持有「中華人民共和國身分證」。內政部長劉世芳表示，根據影片內容發現林姓與蘇姓民眾疑持有中國身分證，目前在台灣戶籍分別在台中市與金門縣，已發函要求10天內說明，後續依照規定辦理。
劉世芳表示，後續按照規定辦理，必要時直接取消台灣戶籍、廢止台灣身分證；如果二人持有中華人民共和國身分證，依規定中華民國戶籍與中華人民共和國戶籍是互斥，因此可能會註銷或廢止戶籍，健保或相關福利也會隨之廢止。
媒體追問如果廢止戶籍，還會是中華民國國民？內政部戶政司長陳永智說明，根據行政院在2023年5月24日針對國家賠償案件後續做的函釋、以及入出國移民法等規定，「遭廢止戶籍後就不會是中華民國國民。」
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