快訊

吳淡如病倒失聲…自曝病容照「看起來好像奄奄一息」 女兒不捨擁抱

與「百億賭王」林秉文同場歡唱？梁文傑還原現場：地點非酒店

助理費規定違憲？高院引賴清德立委時發言 逾2萬字指現有法制不明

聽新聞
0:00 / 0:00

八炯稱逾10萬台人領陸身分證 內政部找到2人：限10日內說明

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳表示，根據影片內容發現林姓與蘇姓民眾疑持有中國身分證。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳表示，根據影片內容發現林姓與蘇姓民眾疑持有中國身分證。記者張曼蘋／攝影

網紅八炯與「閩南狼」陳柏源合拍「中國統戰紀錄片」稱，目前已有十萬多名台灣人持有「中華人民共和國身分證」。內政部劉世芳表示，根據影片內容發現林姓與蘇姓民眾疑持有中國身分證，目前在台灣戶籍分別在台中市與金門縣，已發函要求10天內說明，後續依照規定辦理。

劉世芳表示，後續按照規定辦理，必要時直接取消台灣戶籍、廢止台灣身分證；如果二人持有中華人民共和國身分證，依規定中華民國戶籍與中華人民共和國戶籍是互斥，因此可能會註銷或廢止戶籍，健保或相關福利也會隨之廢止。

媒體追問如果廢止戶籍，還會是中華民國國民？內政部戶政司長陳永智說明，根據行政院在2023年5月24日針對國家賠償案件後續做的函釋、以及入出國移民法等規定，「遭廢止戶籍後就不會是中華民國國民。」

內政部 劉世芳 戶籍 身分證

延伸閱讀

全台5里長有大陸國籍恐解職 內政部：去函區公所照規定辦理

財劃法影響！地方恐負擔28%租金補貼 內政部：請自籌財源

高虹安涉貪案停審…仍維持停職停薪處分？ 內政部給答案

稱財劃法讓預算減283.5億才打平 國民黨團：劉世芳造謠

相關新聞

與「百億賭王」林秉文同場歡唱？ 梁文傑：不認識、有與高捷合唱

國民黨立委徐巧芯2日下午在臉書刊登目前遭通緝的「百億賭王」林秉文在一場穿著清涼女子陪侍聚會場合歡唱影片，影片中還出現陸委...

柯建銘嗆解散國民黨 王鴻薇：看齊袁世凱…賴清德準備稱帝？

民進黨立院黨團總召柯建銘揚言解散國民黨。國民黨立委王鴻薇今說，上一個說要解散國民黨的是袁世凱，袁世凱接著稱帝，民進黨準備...

賴總統秒核可憲訴法覆議案 盼立院朝野再次檢視法案

行政院今天針對立法院三讀修正通過的憲法訴訟法提出覆議，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統已經核可，並在今日回復行政院；賴...

八炯稱逾10萬台人領陸身分證 內政部找到2人：限10日內說明

網紅八炯與「閩南狼」陳柏源合拍「中國統戰紀錄片」稱，目前已有十萬多名台灣人持有「中華人民共和國身分證」。內政部長劉世芳表...

全台5里長有大陸國籍恐解職 內政部：去函區公所照規定辦理

南投縣前議員史雪燕日前遭內政部以違反國籍法為由，解除議員公職。內政部長劉世芳今主持部務會議後記者會表示，經查目前在台灣有...

聲援勞工歸還七天假 吳宗憲：民進黨勿再政治操作拖延

國民黨立委吳宗憲、牛煦庭、黃建賓、林沛祥、游顥、黃健豪等，今日聲援勞團要求還給勞工七天國定假日的集會。吳宗憲說，呼籲民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。