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聲援勞工歸還七天假 吳宗憲：民進黨勿再政治操作拖延

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲、牛煦庭、黃建賓、林沛祥、游顥、黃健豪等，今日聲援勞團要求還給勞工七天國定假日的集會。吳宗憲說，呼籲民進黨政府不要再用政治操作拖延勞工福祉，應正面回應勞工長久以來的心聲，捍衛勞工的尊嚴與權益，早日讓七天假重回勞工的生活。圖／取自立委吳宗憲臉書
國民黨立委吳宗憲、牛煦庭、黃建賓、林沛祥、游顥、黃健豪等，今日聲援勞團要求還給勞工七天國定假日的集會。吳宗憲說，呼籲民進黨政府不要再用政治操作拖延勞工福祉，應正面回應勞工長久以來的心聲，捍衛勞工的尊嚴與權益，早日讓七天假重回勞工的生活。圖／取自立委吳宗憲臉書

國民黨立委吳宗憲、牛煦庭、黃建賓、林沛祥、游顥、黃健豪等，今日聲援勞團要求還給勞工七天國定假日的集會。吳宗憲說，呼籲民進黨政府不要再用政治操作拖延勞工福祉，應正面回應勞工長久以來的心聲，捍衛勞工的尊嚴與權益，早日讓七天假重回勞工的生活。

吳宗憲表示，今天他和牛煦庭、黃建賓、林沛祥、游顥、黃健豪等幾位委員一起參加勞工朋友在立法院前「還我七天假」集會活動，大家的訴求很簡單，「國假要增加，連假不補班」。還給勞工七天假，是還給勞工一份尊嚴與幸福生活的承諾。

吳宗憲指出，回顧2016年，七天國定假日的取消引發廣大民眾不滿，至今仍是許多勞工朋友心中的遺憾，這不僅是勞工工時過長的象徵，更反映政府在制定政策中對勞工權益的漠視。國民黨立院黨團已在本會期提出多項修法版本，包括牛煦庭領銜提出的「紀念日及節日實施條例草案」，他支持這項勞動尊嚴修法，不僅是為符合勞工的需求，也因為相信這有助於促進台灣整體的產業發展。

吳宗憲強調，身為立法者，應該積極尋找勞資雙贏的修法方向。勞動尊嚴修法從來不是一個二元對立的議題，削減勞工權益更從來不是促使經濟繁榮的必要手段。許多人覺得增加假日是對資方、經濟發展不利的政策，但事實並非如此：既然台灣目前以服務業為主，就意味著更多的假期才能刺激、解放人民的消費力，進一步帶動內需經濟，尤其是對中小企業的小老闆而言，更可能成為增加收入的新契機。

吳宗憲提到，雖然很不幸的，內政委員會政治風暴頻傳，會議議程屢遭干擾，導致相關法案未能順利完成詢答程序，但往後仍將全力推進，希望將此案列為國民黨第三會期的優先法案，希望盡速進入實質審查階段。

吳宗憲表示，勞動部肩負保障勞工權益的責任，去年勞動部長洪申翰曾經在備詢時表示「樂見勞工工時降低」，更在五一遊行中答應了曾經的社運夥伴，勞團「還我七天假」的訴求會被轉達；如今洪申翰已接任勞動部長，無需再「轉達」，而是有能力直接落實眾多勞團的期待，我們由衷期待洪部長能以行動展現誠意。同時，呼籲民進黨政府不要再用政治操作拖延勞工福祉，應正面回應勞工長久以來的心聲，捍衛勞工的尊嚴與權益，早日讓七天假重回勞工的生活。

修法 勞動部 勞團 國民黨

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