賴清德邀韓國瑜喝「和解咖啡」 賴士葆諷：黃鼠狼給雞拜年

賴清德總統拋出和立法院長韓國瑜，一同喝「大和解咖啡」的邀請。國民黨立委賴士葆說，既違和又矯情，黃鼠狼給雞拜年，沒安好心。

賴士葆說，賴清德雙少數執政的架式，比完全執政的蔡政府更專制鴨霸，從去年5月上任到現在，整個朝野都在內鬥、內耗。執政黨帶頭撕裂族群，製造衝突對立，賴清德把過去在台南市長時，長期對抗台南市議會的戲碼搬到台北，賴清德選輸但絕不認輸的哲學，因此朝野一直處於對抗的狀態。連最基本民主理念少數服從多數都做不到，還扯談更大的民主，台灣民主被民進黨扭曲蹂躪，完全背離民主真諦，念茲在茲只為滿足執政黨的最大利益。

賴士葆表示，賴清德不肯面對朝小野大的現況，上會期的國會改革法案被御用大法官以釋憲的方式閹割掉。這個會期通過的財劃法、選罷法和憲訴法，又是要暫時處分、又是覆議、又是釋憲，又算計著如何操作選舉、罷免、創制、複決的權利。所謂人民作主，就是要用公投及罷免等戰術來贏回國會席次。讓執政黨可以反敗為勝，造成政局動盪，付上多大的社會代價都在所不惜。

賴士葆提到，立委任期到今年2月才滿一年，各地區的罷免藍委的連署活動卻早就開始，這是違反選罷法的規定，中選會變成執政黨的附隨組織，對違法行為視若無睹，主委李進勇竟然說目前無法律可規範，屬於個人自由。

賴士葆批，中選會是獨立機關卻不持守中立立場，縱容違法行為，應該被譴責。另外綠媒大肆刊登幾十名要被罷免的藍委的姓名照片，開始進行選戰操作，賴政府黨選之後不停的發動政治鬥爭，政府心中沒有人民福祉，只有政黨利益。

賴士葆強調，過去幾個月，少數政府發動青鳥群聚抗議國會修法，利用大法官釋憲廢除三讀通過的法案，現在要發動全民進行大罷免，想要讓奪回國會最大黨。賴清德一手拿胡蘿蔔，另一手拿著兇刀磨刀霍霍，對在野黨喊殺喊打，這樣的時空背景竟然要邀立法院長喝和解咖啡，實在既違和又矯情，黃鼠狼給雞拜年，沒安好心。

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