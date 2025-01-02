與「百億賭王」林秉文同場歡唱？ 梁文傑：不認識、有與高捷合唱

國民黨立委徐巧芯2日下午在臉書刊登目前遭通緝的「百億賭王」林秉文在一場穿著清涼女子陪侍聚會場合歡唱影片，影片中還出現陸委會副主委梁文傑的身影。梁文傑對此澄清，這是5、6年前他在北市議員任內的聚會，地點不是酒店，而是「PGTalk」總部，他與林秉文則是第一次碰面，「情況很單純」。

林秉文是「PGTalk」負責人，因涉88會館負責人郭哲敏的地下匯兌案，被依詐欺取財及洗錢等罪名起訴，不過林秉文日前開庭失聯，事後被發現已出境，目前已遭到檢方通緝。

徐巧芯在臉書發出林秉文高歌「海波浪」的影片質疑，「怎麼當時檢察官都沒覺得他會跑，不需要羈押？」同時指出，梁文傑也在同個場合出現，當時梁正舉起酒杯飲酒。

梁文傑2日在陸委會例行記者會後說明表示，影片的地點不是在酒店，是在「PGTalk」公司總部。

他表示，當時他的朋友陳茂嘉在「PGTalk」擔任策略長，邀請他去參觀公司，也邀請演員高捷、一些網紅到場，當時正好是晚餐時間，大家一起在公司吃飯。他當時也有與高捷合唱。而陳茂嘉目前在國民黨立委傅崐萁的辦公室。

梁文傑表示，自己個人並不認識林秉文，是第一次碰到他，「當初的情況很單純」。

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國民黨立委徐巧芯2日下午在臉書刊登目前遭通緝的「百億賭王」林秉文在聚會場合歡唱的影片。圖／取自徐巧芯臉書 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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