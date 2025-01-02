【重磅快評】賴清德更大的民主 國高中公民課沒教嗎？

行政院今天就《憲法訴訟法》修正案提出覆議案。雖然依目前國會結構，政院覆議必然失敗，但這畢竟是賴清德總統所說「更大的民主」的一部分，賴政府只能按照憲政程序走過場。

去年底立法院通過《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》三法修正案，賴清德痛批立法院沒收權力分立原則、悖離人民作主真諦，並強調民主的紛爭要用更大的民主來解決。賴清德沒有解釋什麼是「更大的民主」，但外界的解讀則是包含民粹、街頭、暴力等元素的「青鳥式民主」。

昨天賴清德發表新年談話後接受媒體提問，終於就其所謂「更大的民主」作出解釋。他說，國內政治紛爭，必須在憲政體制內依循民主方式解決；面對立法院爭議法案，政院有權提出覆議；憲政機關也可以聲請釋憲；民眾也有選舉、罷免、創制、複決權利。

換言之，賴清德所說「更大的民主力量」，在檯面上的憲政體制內，包括由賴政府發動的覆議與釋憲，以及訴諸民眾解決的選舉、罷免、創制、複決（公投）等方式。行政院提出覆議案，正是實踐賴清德「更大的民主」的一環；雖然注定必敗，但不能不走過場。

聽起來，賴清德似乎排除了總統不公布、閣揆不副署等違法違憲的抵制怪招；顯示立院修正三法，民進黨團總召柯建銘雖然氣急攻心，賴清德並沒燒壞腦袋。不過，各界更關切的，仍然是那些還沒上場、以及檯面下體制外的「更大的民主力量」。

那些「更大的民主力量」，不管是否上場，都已蠢蠢欲動，藍綠激烈過招。藍委要求選罷法和財劃法暫緩咨請總統公布，只送出憲訴法，就是避免賴政府再度指揮憲法法庭暫時停止處分，也防止民進黨利用韓國瑜率立委赴美賀川普就職的空窗翻案。民進黨詭計被破，柯建銘大怒，揚言罷免韓國瑜、解散國民黨。

另就訴諸民眾解決的途徑，選舉還早，創制很難，大罷免潮已在推動；在野黨解讀，複決，即公民投票，就是賴清德的「更大的民主」。雖然總統府否認將發動公投，但大選與公投脫鉤，公投只剩政治動員與民粹宣傳的效果，不過如果配合大罷免潮，則有不同的意義與動能。

至於青鳥式民主，雖然是檯面下體制外的力量，卻可能才是賴清德戀眷、卓榮泰感佩的「更大的民主力量」。

其實賴清德在指責立法院通過三法修正案悖離人民作主真諦時，完全忘了他是雙少數執政的事實；他以為「多數服從少數」、「為人民作主」才是民主。賴清德說著「更大的民主」時，民進黨腳下正踩著民主，腦裡還想著各種行不由徑的巧門。

國民黨延緩公布選罷法和財劃法，柯建銘揚言解散國民黨。民進黨唯一封殺的大法官被提名人劉靜怡卻指出，若要解散政黨，依憲法和政黨法規定，在程序上起碼必須由政黨主管機關提出聲請，不是黨鞭靠著「黨團自主」隨便喊喊、就要憲法法庭言聽計從；文末還標註「國高中公民課沒教嗎」。

什麼是「更大的民主」，賴清德、卓榮泰、柯建銘和民進黨都該真誠回答：國高中公民課沒教嗎？

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