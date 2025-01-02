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柯建銘嗆解散國民黨 王鴻薇：看齊袁世凱…賴清德準備稱帝？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘揚言解散國民黨。圖／聯合報資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘揚言解散國民黨。圖／聯合報資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘揚言解散國民黨。國民黨立委王鴻薇今說，上一個說要解散國民黨的是袁世凱，袁世凱接著稱帝，民進黨準備稱帝，讓賴清德總統當皇帝，所以要解散國民黨？賴清德真的是要跟袁世凱稱帝來看齊嗎？

王鴻薇說，柯建銘竟然口出驚人，說要送憲法法庭來解散國民黨，原來民進黨真的有戒嚴獨裁的心態。

王鴻薇表示，柯建銘可能不知道上一個要解散國民黨的，就是袁世凱。在100年前，袁世凱要解散國民黨，然後袁世凱就稱帝了。現在是不是民進黨準備稱帝，讓賴清德當皇帝了，所以要解散國民黨？

王鴻薇批，從上次南韓宣布戒嚴，民進黨團竟然發文挺戒嚴，到現在為止沒有道歉，也沒有懲處相關人員，坐實了民進黨心裡真的想要戒嚴，現在更進一步想要解散他們的敵對政黨，解散國民黨。賴清德真的是要跟袁世凱稱帝來看齊嗎？

柯建銘 王鴻薇 賴清德

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