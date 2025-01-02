快訊

鄭文燦案開庭一句「不是只有Excel」影射柯文哲案 檢察官陳嘉義道歉

高虹安案停審！認立法院組織法第32條違憲 高院聲請釋憲理由曝

中職／陳子豪悄悄將社群照換龍袍 換不換背號曾頌恩妻強調他沒惡意

朱立倫稱兩岸求同尊異 民進黨：中共應放棄對台施壓

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。記者曾原信／攝影
國民黨主席朱立倫。記者曾原信／攝影

國民黨主席朱立倫元旦談話稱「2024年兩岸鬥」，兩岸同文同種是「同為中華異為體制」，大家求同尊異才能和平，民進黨中國部2日批評，國民黨長期批評捍衛台灣的民進黨政府，面對中共卻完全禁聲，無視中共對台惡意，背離台灣主流民意，無視民主自由是台灣人民最大共識。

民進黨中國部在臉書指出，朱立倫宣稱，「兩岸同文同種」，應「求同存異」、「求同尊異」、「兩岸的同，就是同為中華民族、同屬中華文化，異則是政治制度的差異」，顯然是呼應中國國家主席習近平「2025年新年賀詞」中的「兩岸同胞一家親」、「無法割斷的血脈親情」。但兩岸之間的根本差異是民主與威權完全不相容，民主自由的生活方式才是台灣人民的最大共識。

民進黨中國部指出，賴清德總統上任以來，對於兩岸關係不只多次重申「善意不變、承諾不變」，更指出「兩岸執政黨應負責任展開良性對話」，表示願意在對等、尊嚴的前提下，和中國展開交流合作。賴總統談話完全彰顯政府兩岸政策的一貫性和可預測性，不只是呼應台灣的主流民意，更符合國際社會的共同利益與期待。

民進黨中國部批評，國民黨長期無視中共惡意，配合中共論述批評我方政府，朱立倫的相關言論更是忽視台灣人民對於自由民主生活方式的堅持，與台灣主流民意相違背。民進黨中國部要求，國民黨應認清破壞兩岸關係跟威脅台海和平的只有中共當局，朝野應團結一致，呼籲並要求中共放棄所有充滿惡意的對台作為。

民進黨中國部指出，中國央視發布2024台海十大新聞，全是對台惡意。圖／行政院提供
民進黨中國部指出，中國央視發布2024台海十大新聞，全是對台惡意。圖／行政院提供

國民黨 朱立倫 民進黨

延伸閱讀

賴清德示好韓國瑜 李彥秀：想製造與朱立倫矛盾是笑話

朱立倫轟賴政府一個字「鬥」 許智傑反嗆真可悲

林姿妙涉貪遭停職 朱立倫：全力支持爭取清白

喊「罷免韓國瑜」柯建銘騙外行 能下重手的只有朱立倫

相關新聞

賴總統秒核可憲訴法覆議案 盼立院朝野再次檢視法案

行政院今天針對立法院三讀修正通過的憲法訴訟法提出覆議，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統已經核可，並在今日回復行政院；賴...

柯建銘嗆解散國民黨 王鴻薇：看齊袁世凱…賴清德準備稱帝？

民進黨立院黨團總召柯建銘揚言解散國民黨。國民黨立委王鴻薇今說，上一個說要解散國民黨的是袁世凱，袁世凱接著稱帝，民進黨準備...

朱立倫稱兩岸求同尊異 民進黨：中共應放棄對台施壓

國民黨主席朱立倫元旦談話稱「2024年兩岸鬥」，兩岸同文同種是「同為中華異為體制」，大家求同尊異才能和平，民進黨中國部2...

卓榮泰新年談話 開展台美合作新模式、兩岸健康永續交流

行政院長卓榮泰今天出席新年首場院會，允諾經濟發展同時追求公平分配，不盡理想的打詐、反毒將持續加強，也盼穩定物價和供電、縮...

選罷法、財劃法若春節前送 政院：若要覆議將加開院會

立法院會日前三讀修正憲法訴訟法、選罷法及財劃法等三法，行政院認為修法嚴重影響司法運作與憲政秩序，今在院會拍板覆議案。至於...

賴政府邀喝咖啡又提覆議 藍營擬趕在韓國瑜赴美前否決

立法院上月20日闖關選罷法、財劃法、憲法訴訟法三大法後，國民黨出招先將憲法訴訟法送出立院，而選罷法、財劃法留中不發延緩咨請總統府公布，政院今日上午正式對憲法訴訟法提出覆議，國民黨將火速於下周二程序委員會排案，趕在15天內、立法院長韓國瑜赴美前儘速處理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。