朱立倫稱兩岸求同尊異 民進黨：中共應放棄對台施壓

國民黨主席朱立倫元旦談話稱「2024年兩岸鬥」，兩岸同文同種是「同為中華異為體制」，大家求同尊異才能和平，民進黨中國部2日批評，國民黨長期批評捍衛台灣的民進黨政府，面對中共卻完全禁聲，無視中共對台惡意，背離台灣主流民意，無視民主自由是台灣人民最大共識。

民進黨中國部在臉書指出，朱立倫宣稱，「兩岸同文同種」，應「求同存異」、「求同尊異」、「兩岸的同，就是同為中華民族、同屬中華文化，異則是政治制度的差異」，顯然是呼應中國國家主席習近平「2025年新年賀詞」中的「兩岸同胞一家親」、「無法割斷的血脈親情」。但兩岸之間的根本差異是民主與威權完全不相容，民主自由的生活方式才是台灣人民的最大共識。

民進黨中國部指出，賴清德總統上任以來，對於兩岸關係不只多次重申「善意不變、承諾不變」，更指出「兩岸執政黨應負責任展開良性對話」，表示願意在對等、尊嚴的前提下，和中國展開交流合作。賴總統談話完全彰顯政府兩岸政策的一貫性和可預測性，不只是呼應台灣的主流民意，更符合國際社會的共同利益與期待。

民進黨中國部批評，國民黨長期無視中共惡意，配合中共論述批評我方政府，朱立倫的相關言論更是忽視台灣人民對於自由民主生活方式的堅持，與台灣主流民意相違背。民進黨中國部要求，國民黨應認清破壞兩岸關係跟威脅台海和平的只有中共當局，朝野應團結一致，呼籲並要求中共放棄所有充滿惡意的對台作為。 民進黨中國部指出，中國央視發布2024台海十大新聞，全是對台惡意。圖／行政院提供

商品推薦