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「民主」2字對川普不好用？學者分析 賴總統元旦談話強調哪些訊息

遠見／ 文‧林仕祥
總統賴清德發表上任以來的首次元旦談話。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
總統賴清德發表上任以來的首次元旦談話。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

總統賴清德1日發表上任以來的首次元旦談話，綜觀整篇講稿，可發現賴此次以內政為主軸，外交、兩岸的論述不多，特別是跟不久前的雙十談話相比。學者指出，賴清德沒有重申「互不隸屬」、祖國論等說法，可能是試圖向即將上台的川普（Donald Trump）政府釋出一個令人安心的消息。

這次元旦談話，賴清德觸及中國的部分不多，僅提及「中國、俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體，更持續合流、威脅以規則為基礎的國際秩序」、「依然要關注地緣政治變化、全球經濟環境的不確定性，以及紅色供應鏈低價傾銷，對台灣產業造成的衝擊」。

頂多在後續的媒體問答階段，再多提及上海團客赴台的相關議題。

他在回答這個問題時強調，2024年1至11月，台灣民眾到中國旅遊、商務人數高達205.2萬人次，但同時間中國民眾到台灣來，僅28.5萬人次，數字相差懸殊。而台灣早已開放中生來台就讀並取得學位、開放中國遊客來台自由行，但因爲中方並未開放，因此兩項數字均掛蛋，「由此可看出，真正阻撓兩岸交流的是中國，並非台灣。」

他提到，台灣有誠意，希望在對等、尊嚴前提下與對岸進行有序交流，中國方面若有誠意，「建議先由台旅會、海旅會進行談判。」

（延伸閱讀：總統賴清德新年談話全文：財劃法、長照3.0與減稅他這麼看

民主兩字對川普不好用，考驗賴清德

「整個講稿的設計，看起來是不想要有太多的節外生枝、或讓外界覺得有意外，國際局勢跟兩岸關係，並不是這篇講稿的重點。」成功大學政治系教授王宏仁分析，從整個元旦講話來看，賴清德認為北京對台仍沒有善意，中國遊客在美國等各國趴趴走，但唯獨對台灣是掛零，喊話北京釋出善意，這個善意的開端，可以從台方的台旅會，以及中方的海旅會先交流、溝通做起。

這次元旦講話，沒看到賴清德重申「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」的說法，除了是向北京釋出善意外，另一方面也是為了因應美國川普政府的即將上台。

王宏仁認為，這篇講稿向川普政府釋出的訊息，就是「我不會給你找任何麻煩」，台灣將強化國防，並與民主陣營站在一起，一同深化民主供應鏈的韌性，布局無人機、低軌衛星等新興領域，有釋出善意的味道。

特別是，賴清德在講稿中不斷強調「民主」兩字，但王宏仁說，未來上台的川普政府，台灣很難再單純用「民主價值」的概念來溝通，「因為川普基本上不太講這一套」，台灣必須儘快找出和川普陣營交流的關鍵字。

暗示青鳥再飛，面對朝野衝突恐不妥協

而對於國內日漸激烈的朝野衝突，賴清德在講稿中提到「立法院所通過的爭議性法案，行政院有權提出覆議，提供立法院重新審視的空間，憲政機關也可聲請釋憲，透過憲法法庭判決，明確憲政分際。」

政治大學外交系教授黃奎博指出，相關說法顯示，賴清德並沒有要妥協或讓步，而是「暗示」民進黨政府將要採取怎樣的動作，先向社會打預防針；甚至還提到「人民也有選舉、罷免、創制、複決的權利，可以匯聚更大的民主力量，展現主權在民的真諦，」顯示未來「青鳥飛出來」也是可能選項之一。

賴清德講稿提「民主」26次

綜觀整篇講稿，黃奎博認為，賴清德講了太多的民主，講稿共提及「民主」26次，似乎把民主當作是萬靈丹。例如講到民主保護傘時，賴清德希望民主陣營共同攜手，共同解決俄烏戰爭、以哈衝突之道，但這兩場區域衝突都不是民主國家可以自己解決的，中共、中東國家在其中都扮演一定的角色，有將民主無限上綱的味道。

一篇講稿，多方解讀。展望未來新局，朝野雙方如能相互合作，共同面對外在的挑戰，如賴清德在講稿中強調的「團結一致，繼續朝正確的方向前進，」2025年，也將會是寫下更多精采台灣故事的一年。

延伸閱讀

（本文出自2025.01.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

元旦 兩岸關係 川普 賴清德

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