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國土法延6年上路 中央、地方激爭的「農業權」與農業發展權有何不同？

遠見／ 文‧林仕祥
國土計畫法原預計明年4月底上路，但朝野立委皆提案修法要求展延。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
國土計畫法原預計明年4月底上路，但朝野立委皆提案修法要求展延。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

原預計在2025年4月底上路的「國土計畫法」，由於朝野有志一同提案要求展延，相關修法正式三讀落槌通過，確定延至2031年再上路；至於近來中央跟地方互槓激烈的「農業權」，則確定並未入法。不過農業權的激烈爭執，也顯示「國土計畫法」的複雜性，中央跟地方的爭執點為何？《遠見》日前專訪國土署長吳欣修、雲林縣長張麗善，為讀者釐清中央跟地方雙方的關切點。

農業權在台灣的討論，最早是由雲林縣政府提出，其中大體上有4項建議：

1、由中央統一規劃農地發展權移轉制度；

2、中央財政收支劃分需公平合理；

3、成立農產專區，挹注公共資源；

4、發展產業園區，結合教育資源，進行農業科技人才培育。

農業權跟農業發展權概念不同

不過雲林縣府提出的「農業權」概念，由於第一項建議，相較下較偏向所謂的「農業發展權（TDR）」概念。農業權跟農業發展權，兩者間到底有何不同？

根據內政部的定義，農業權是：舉凡農民從事農業生產的基本權益，包括農地的使用權、農業生產的權利、獲得合理農業收益的權利等等，均屬「農業權」的涵蓋範圍。

農業發展權，主要的討論內容為「土地未來可能的開發權利」。

例如現有一塊優良農地，根據「國土計畫法」將被劃為農業發展區，若採用農業發展權轉移制度，地主可以選擇將這塊農地的「未來開發權利」賣給建商，而建商購買這個權力後，則可以在其他地區（例如都市計畫區內）獲得額外的開發容積。

如此一來，具有開發潛力但因農業用途等因素無法開發的土地，就可以將其開發權利移轉到其他可以開發的地區。

國土署長吳欣修。國土署提供
國土署長吳欣修。國土署提供

農業發展權源自英國

國土署長吳欣修向《遠見》解釋，農業發展權的概念，最早自英國開始，由政府出面限制森林、濕地等特定用地的開發，來保護這些特定用地；若開發商要在這些地方的鄰近周遭開發，就必須向政府購買發展權，國家再將這些錢發給住在這些地方的民眾，進行補貼。這套概念即所謂的PDR（購買發展權）。

後來PDR傳到美國，由於美國國土遠較英國廣袤，美國中央政府尊重各州需要，加上各州因財力各不相同，PDR發展到最後，漸漸演變成「發展權移轉（TDR）」，並正式用在農地上，來維持各州的農業發展。這套概念跟雲林縣府談概念的較為相似。

具體作法上，美國TDR的單位面積都達1700公頃，並非適用在零星的農地上，就是想維持農地的完整性。吳欣修說，從TDR的概念來看，農地的發展權一旦移轉，「這塊地就永遠只能做農地使用，對農民反而更不利。」

他解釋，若農地的發展權被賣掉、移轉了，當鄰近土地可透過「國土計畫法」的通盤檢討制度變更用地許可時，「這塊地就必須跳過去，因為它的權利已經被賣掉了。」

地方憂：糧食生產沒誘因，農民寧願拿去種電

不過雲林縣長張麗善日前接受《遠見》專訪時強調，雲林縣提出的農業權，核心概念是「保障糧食安全」，以及平衡各地區的「土地正義」，並非內政部一直強調的「把土地權利賣掉」。

她解釋，有些縣市規劃的農地甚少、甚至一塊都沒有，在各個地方都力求建設發展的狀況下，就是得利的一方；而雲林縣作為全台的糧食生產地，反倒成為權益受損的一方。由於這樣的現實因素，像雲林縣這樣的農業大縣必須獲得一定程度的補償，糧食安全才能夠走得下去。

雲林縣的概念，簡單講就是「有錢出錢、有地出地」，雲林縣有土地，來負責全台的糧食安全，其他沒地但有錢的縣市，就必須來買雲林的「移轉權」，且這個購買並非一次性的，因為莊稼種植是年復一年的行為，「所以你每年都要買，因為我每年都在種。」

張麗善也點出地方為維持糧食安全的為難，「說實在的，現在的農民寧願去種電，也不想配合政府的糧食安全，」因為拿去種電，一年至少就能穩定賺40萬。但若土地拿去種植水稻，以雲林平均農戶持有的土地面積1.1公頃來計算，收穫扣掉成本，可能一年賺不到10萬。更不用說遇到天災的話，天然災害補助1公頃不過2.4萬，農民如何養家活口？

雲林縣長張麗善。聯合報系資料照／記者陳雅玲攝影
雲林縣長張麗善。聯合報系資料照／記者陳雅玲攝影

國土規劃法農業權爭議：農地會「水泥化」？

如果其他沒地但有錢的縣市，願意來跟農業大縣購買移轉權，農民有了誘因，自然就會願意配合政府的糧食安全。她義憤填膺地說，外界質疑農業權通過後，農地會水泥化，「我如果有保障，為何會水泥化？」「農民也會想，那塊地一年也有40萬可以領，辛苦一點，種在上面的還可以賣，我為何要水泥化？對不對，我也不想賣。」

中央跟地方對農業權的討論，似乎仍處在平行世界的辯論，背後免不了有政治角力的因素在內。隨著「國土計畫法」展延，給雙方更多對話的時間，或許能磨合出交集點，讓未來國家的國土規劃、農民權益的保障，走得更順暢。

延伸閱讀

（本文出自2024.12.31《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

修法 國土署 國土計畫法 張麗善 農地 農業

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