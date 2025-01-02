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卓榮泰新年談話 開展台美合作新模式、兩岸健康永續交流

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天出席新年首場院會並發表談話。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰今天出席新年首場院會並發表談話。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰今天出席新年首場院會，允諾經濟發展同時追求公平分配，不盡理想的打詐、反毒將持續加強，也盼穩定物價和供電、縮短貧富差距，並提出新年7個新方向，包括發展全新台美經貿合作關係，推動兩岸對等尊嚴、健康永續交流，推動智慧國家2.0。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，卓榮泰指出，他的新年願望從去年5月20日就開始了，到今天已經持續228天，希望在所有國人團結合作之下，完成國人託付、總統交辦的各項任務。

卓榮泰指出，「經濟發展」及「強化治安」是政府重要的兩項工作，2024年可望依預估達到經濟成長率4.7％，同時股市前天封關達2萬3035點，整年上漲5105點，創25年來最大上漲幅度，市值突破80兆元，在經濟及股市成長背後，政府追求公平分配的社會，讓經濟成長與全民共享，是未來要持續做的事情。

在「強化治安」方面，卓榮泰指出，將持續推動五打七案，尤其是打詐和反毒工作不盡理想，未來會繼續打拚。

他也特別期許，盼能穩定物價，讓每個人的努力可改善其生活，同時縮短貧富差距、推動都市更新及違老重建，翻轉城市風貌，以及完成穩定供電的二次能源轉型。

此外，卓榮泰特別提出4個「新的力量」，包括，對維護憲政秩序的信念，帶給行政部門無窮巨大的力量；捍衛人民權益的決心，全力捍衛人民權利、憲法上應維護的事項；充實國防，增強國力的責任；全心照顧全力發展的政策，也指引政院更大的力量。

卓榮泰接著提及新年7項「新的方向」，首先，盼與民主夥伴國家更緊密結合，發展新的台美經貿合作關係，並銜接總統府全社會防衛韌性委員會，政院將建置工作小組，堅持推動兩岸對等尊嚴、健康永續交流，同時建立和平、友善、安全的職場環境，讓公務體系文化可以徹底改變。

卓榮泰續指，第五是提升長照3.0的量、質，從家庭、社福、到醫療都要持續推動，推動智慧國家2.0，讓智慧科技島和數位新社會觀念，疼落實在科技及產業方面；最後感謝產業界合作、專家學者建議，第三期溫室氣體階段管制目標，要在新的一年落實執行。

卓榮泰 經濟發展

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