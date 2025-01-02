【重磅快評】橘子、白委、小草 柯P辭主席能成保命符？

民眾黨前主席柯文哲交保遭撤銷，台北地院排定今晚再開羈押庭；開庭前夕，柯文哲大動作請辭黨魁，似乎隔空向法官「掛保證」，試圖斬斷串證、逃亡、實質影響力之虞。但柯文哲昨天請辭，民眾黨今天就宣布3000小草入黨壯聲勢；柯家雖喊窮，7000萬天價交保金也是呼之即來。嗆聲的白委、集結的小草、潛逃的橘子，背後代表的是錢、權、人，法官怎麼看？

柯文哲二度交保時，民眾黨立委黃國昌爆料，檢方只給柯羈押或辭主席2條路，因為賴清德總統要消滅民眾黨，「要押柯文哲押到出不來」。對此，北檢日前特別發出聲明，強調是柯主動要請辭，還鉅細靡遺公布去年12月29日接押庭的對話，法官當時訊問，「你身為民眾黨主席，要處理黨務又會接觸到相關證人，如何確保不會有勾串可能？」柯文哲當庭陳述，「我表達過很多遍了，必須要辭掉民眾黨主席，否則民眾黨無法運作」。

換言之，黨主席身分是否會涉嫌勾串，法官確有疑慮，柯文哲自宮請辭，過程卻埋下伏筆。民眾黨中央委員昨天舉行擴大會議，柯文哲不僅與黨公職大擁抱，他還親自主持閉門會議，議員簡舒培質疑，法院低估柯文哲目無法紀的程度，公然違反交保的附帶條件，直接與一群證人同室暢談，「簡直是串證大會」；黃國昌則駁斥，北院裁定很明確，工作正常接觸不在限制範圍，昨天會議全程錄音錄影，討論的只有工作、黨務，完全不涉及正在進行的司法內容。

民眾黨8席立委強力護航柯文哲，但黃國昌聲量愈大，挺柯愈大力，更坐實柯仍存在實質影響力；民眾黨秘書長周榆修今天更證實，柯請辭後，從昨天下午到今天早上，黨員數增加3000人入黨，民眾黨聲勢不減反增。議員游淑慧也爆料，柯文哲卸任台北市長後，還可跟北市府高階文官索資，即使卸任、請辭，仍可見柯無所不在的影響力；尤其一句「阿北不會放棄」，民眾黨還保有動員能量，隨時可能號召小草出征。

柯文哲交保後，每天跑新竹探望父母，但柯家人都是關鍵角色，柯媽與潛逃國外的橘子許芷瑜存在遠親關係，橘子被通緝，柯家人若用加密軟體通訊，檢方有能力掌控嗎？橘子被視為「大帳房」，儘管柯文哲輕描淡寫是「愛玩的小朋友」，但橘子被通緝、被黑化，還一直躲在國外玩，行蹤交代不清，柯文哲也難以杜悠悠之口。柯家財務仍是一大謎團，法官若再提高交保金，柯會再提現金或放棄交保，檢驗柯家是真窮或假窮？

柯文哲在政壇耀武揚威10年，過去鏡頭前霸氣捶桌嗆聲，如今為了交保不惜戴上羞辱性電子腳鐐，宛如喪家之犬，他雖否認貪汙，但也自認要檢討。當昔日政治光環變成致命腫瘤，柯文哲毫不遲疑用外科手術切割，看似救黨、更像自救，只是不知道最後誰能得救？

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