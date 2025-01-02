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賴總統火速核可憲訴法修正條文 並移請立法院覆議

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

總統府發言人郭雅慧表示，行政院於2日呈報總統，對於立法院三讀通過《憲法訴訟法》修正條文，認有窒礙難行之處，擬依《憲法增修條文》規定，移請立法院覆議，賴總統已經核可，並在2日回復行政院。

郭雅慧說明，立法院在去年12月20日三讀通過修正《憲法訴訟法》，將對憲法法庭運作造成深遠影響，危及違憲審查功能。為守護民主自由憲政秩序，保障人民基本權利救濟，賴總統基於行政院所提覆議理由，依照《憲法增修條文》規定程序，核可行政院向立法院提起覆議。

郭雅慧強調，賴總統認為憲法法庭審判權的行使，不僅攸關國家憲政秩序維護，更與人民基本權利保障息息相關。由於本案修正條文實存有高度憲政爭議，期盼能透過憲法所定之機制，讓立法院朝野政黨，有機會再次檢視法案內容，期盼能夠透過理性溝通與協商，尋求妥適共識。

立法院 總統府發言人

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