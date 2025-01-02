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草屯鎮長補選 民進黨質疑國民黨候選人涉圖利

中央社／ 台北2日電

民進黨今天召開記者會聚焦草屯鎮長補選，指國民黨候選人簡賜勝在當選縣議員後，家族企業「總福營造」承包工程的金額就暴增8倍，10年來更累計得標新台幣34億元；同為縣議員的民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴質疑涉嫌圖利罪嫌，呼籲監察院及檢調單位展開深入調查。

南投縣草屯鎮長補選將於1月18日舉行，民進黨南投縣黨部發言人陳紀衡上午出席民進黨中央黨部與南投縣黨部共同召開記者會表示，經地方黨部調查發現，簡賜勝長期涉及利益迴避問題，而民進黨候選人蔡銘軒與之形成強烈對比。

陳紀衡表示，蔡銘軒致力於保存地方文化，創立社會企業型工作室；而簡賜勝則出身政治世家，其父曾擔任三屆縣議員，自己更與家族企業「總福營造」關係密切。雖簡賜勝於擔任民代後辭去董事長職位，但其子目前仍為該公司的總經理。

陳紀衡指出，根據政府採購網資料，自簡賜勝2014年當選議員後，總福營造當年得標金額激增近8倍，過去十年總得標金額高達34億元，其中兩年更超過7億元。此數據顯示簡賜勝家族企業與政府標案的深度聯繫。

南投縣黨部主委陳玉鈴並說，簡賜勝的服務處設於總福營造的總福會館內，其與家族企業的關聯十分明顯。更值得關注的是，簡賜勝政見中提到的「九九峰遊憩園區」，得標廠商正是其家族企業總福營造，標案金額高達1億多元。

此外，她說，10年來的570筆小型工程補助款總計超過7000萬元，其中多筆標案也由總福營造得標。這樣的情況是否已違反「公職人員利益衝突迴避法」，甚至涉及圖利罪嫌，呼籲監察院及檢調單位展開深入調查。

陳玉鈴強調，讓簡賜勝當選草屯鎮長，恐怕會讓未來的工程標案重蹈覆轍，甚至更加圖利其家族。基於對草屯鎮未來發展的關注，以及保護簡賜勝不重蹈前南投縣長李朝卿覆轍的立場，並呼籲選民三思，選擇真正以公共利益為重的候選人，拒絕不當利益輸送，還給草屯一個清廉透明的未來。（編輯：翟思嘉）1140101

民進黨 簡賜勝

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