財劃法尚未送達行政院 恐春節開院會研議覆議

立法院日前三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》修正案，目前僅憲訴法依程序送總統、行政院。行政院發言人李慧芝2日表示，目前尚未收到另兩案，若真的在農曆年前最後一個上班日送院，政院若要提覆議，勢必要在農曆年假期間加班召開院會處理。

行政院2日召開行政院會會後記者會，會中李慧芝提到截至前為止尚未收到選罷法及財劃法，如果1月中下旬才收到，很可能公務員要在春節期間處理。院長卓榮泰對此非常憂心，可是為了維護國家憲政體制，最後可能也要這樣麻煩公務員們。

不過，李慧芝也說，過去也有三讀法案比較晚送到行政院的案例，但大部分都是行政院配合政策推動，才會安排延緩咨請總統公布，由立法院延緩咨請總統公告的前例是非常少的。但假設立法院真在農曆年前的最後一個上班日把剩下兩部法案送來，如果行政院想要提覆議，要在收到法案的10天內完成，假日也包含在內，「也就是說，行政院要在2月2日前提出，等於要在農曆年期間召開院會處理」。

李慧芝說，若行政院在農曆年期間把覆議案通過、送給立法院，立法院按照規定要在15天內處理，若不處理就是覆議通過，所以這是一個完全按照法律流程走的狀況。

行政院政務委員林明昕則表示，立法院應該不會在春節期間送案，但如果真的在春節前一天送至政院，政院就須在春節期間討論是否提覆議，也相信立法院不會整個門關起來，半個人都沒有，收發室也都還在。

至於憲訴法提出覆議後，是否有盤點可能的結果，林明昕表示，覆議案送出後，立法院應於15天內表決，若15天內沒有表決，等於政院覆議成功，而若表決通過覆議案，那也是政院覆議成功。一旦表決失敗，政院會再研議後續處理方式，不過總統收到條文後，也有10天的公布期限，並非覆議失敗後，條文就立即生效。

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