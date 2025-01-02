快訊

春節9天連假準備出國？國稅局示警忘做一事恐限制出境

北捷奇招疏散跨年人潮奏效 「一德政」秒吸2.7萬人：完全不用等

財劃法尚未送達行政院 恐春節開院會研議覆議

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院日前三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》修正案，目前僅憲訴法依程序送總統、行政院。行政院發言人李慧芝2日表示，目前尚未收到另兩案，若真的在農曆年前最後一個上班日送院，政院若要提覆議，勢必要在農曆年假期間加班召開院會處理。

行政院2日召開行政院會會後記者會，會中李慧芝提到截至前為止尚未收到選罷法及財劃法，如果1月中下旬才收到，很可能公務員要在春節期間處理。院長卓榮泰對此非常憂心，可是為了維護國家憲政體制，最後可能也要這樣麻煩公務員們。

不過，李慧芝也說，過去也有三讀法案比較晚送到行政院的案例，但大部分都是行政院配合政策推動，才會安排延緩咨請總統公布，由立法院延緩咨請總統公告的前例是非常少的。但假設立法院真在農曆年前的最後一個上班日把剩下兩部法案送來，如果行政院想要提覆議，要在收到法案的10天內完成，假日也包含在內，「也就是說，行政院要在2月2日前提出，等於要在農曆年期間召開院會處理」。

李慧芝說，若行政院在農曆年期間把覆議案通過、送給立法院，立法院按照規定要在15天內處理，若不處理就是覆議通過，所以這是一個完全按照法律流程走的狀況。

行政院政務委員林明昕則表示，立法院應該不會在春節期間送案，但如果真的在春節前一天送至政院，政院就須在春節期間討論是否提覆議，也相信立法院不會整個門關起來，半個人都沒有，收發室也都還在。

至於憲訴法提出覆議後，是否有盤點可能的結果，林明昕表示，覆議案送出後，立法院應於15天內表決，若15天內沒有表決，等於政院覆議成功，而若表決通過覆議案，那也是政院覆議成功。一旦表決失敗，政院會再研議後續處理方式，不過總統收到條文後，也有10天的公布期限，並非覆議失敗後，條文就立即生效。

公務員 春節 立法院

延伸閱讀

選罷法、財劃法若春節前送 政院：若要覆議將加開院會

行政院不認重編預算說 王鴻薇批玩文字遊戲：發言人下台

稱「預算可能重編」挨批應下台 李慧芝秀逐字指「假設用語」

民眾黨團轟政院散播假訊息 黃國昌嗆撤換發言人李慧芝

相關新聞

選罷法、財劃法若春節前送 政院：若要覆議將加開院會

立法院會日前三讀修正憲法訴訟法、選罷法及財劃法等三法，行政院認為修法嚴重影響司法運作與憲政秩序，今在院會拍板覆議案。至於...

憲訴法政院提覆議 藍委：當家天天鬧事 葬送國家團結

行政院會今日決議，將針對三讀通過的「憲法訴訟法」移請立法院覆議。國民黨立委李彥秀批，民進黨明知會被立院多數否決，執意提出...

憲法訴訟法確定覆議 政院提3點窒礙難行

立法院會日前三讀修正憲法訴訟法、選罷法及財劃法等三法，其中，憲訴法三讀條文已於24日送達行政院；行政院認為修法嚴重影響司法運作與憲政秩序，並提出3點理由認定上述條文窒礙難行。行政院長卓榮泰今天在院會中拍板覆議案，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。

【重磅快評】橘子、白委、小草 柯P辭主席能成保命符？

民眾黨前主席柯文哲交保遭撤銷，台北地院排定今晚再開羈押庭；開庭前夕，柯文哲大動作請辭黨魁，似乎隔空向法官「掛保證」，試圖...

戰時徵召全台社區藥局 林靜儀：確保複合式災難醫材供應

本報報導指出，衛福部推動韌性醫療計畫，研擬納入社區力量，一旦爆發戰爭，全台8800多家社區藥局也將被徵召。衛福部次長林靜...

賴總統秒核可憲訴法覆議案 盼立院朝野再次檢視法案

行政院今天針對立法院三讀修正通過的憲法訴訟法提出覆議，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統已經核可，並在今日回復行政院；賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。