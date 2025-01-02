賴總統秒核可憲訴法覆議案 盼立院朝野再次檢視法案

行政院今天針對立法院三讀修正通過的憲法訴訟法提出覆議，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統已經核可，並在今日回復行政院；賴總統認為，由於憲訴法修正條文存有高度憲政爭議，期盼能透過憲法所定機制，讓立法院朝野政黨，有機會再次檢視法案內容。

郭雅慧表示，行政院於今天呈報總統，對於立法院三讀通過憲法訴訟法修正條文，認有窒礙難行之處，擬依憲法增修條文規定，移請立法院覆議，總統已經核可，並在今日回復行政院。

郭雅慧指出，立法院在去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法，將對憲法法庭運作造成深遠影響，危及違憲審查功能。為守護民主自由憲政秩序，保障人民基本權利救濟，總統基於行政院所提覆議理由，依照憲法增修條文規定程序，核可行政院向立法院提起覆議。

郭雅慧強調，總統認為憲法法庭審判權的行使，不僅攸關國家憲政秩序維護，更與人民基本權利保障息息相關。由於本案修正條文實存有高度憲政爭議，期盼能透過憲法所定之機制，讓立法院朝野政黨，有機會再次檢視法案內容，期盼能夠透過理性溝通與協商，尋求妥適共識。

商品推薦