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選罷法、財劃法若春節前送 政院：若要覆議將加開院會

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

立法院會日前三讀修正憲法訴訟法、選罷法及財劃法等三法，行政院認為修法嚴重影響司法運作與憲政秩序，今在院會拍板覆議案。至於其他兩法，行政院發言人李慧芝稱目前尚未收到，若在春節前最後一個上班日才送來，政院若要提起覆議，勢必要在年假期間加開院會處理。

立法院完成三法三讀後，立法院於24日將憲法訴訟法送出立法院，但國民黨籍立院內政委員會召委徐欣瑩、財政委員會召委陳玉珍則在27日行文立法院長韓國瑜，延緩咨請總統公布選罷法、財劃法修正條文，導致憲法訴訟法先行，財劃法與選罷法則未送出立法院，引發朝野爭議。

李慧芝今主持行政院會後記者會時說明，政院截至目前為止都沒有收到選罷法及財劃法三讀條文，如果1月中下旬才收到，公務員很可能要在春節期間處理，卓院長對此非常憂心，可是為了維護國家憲政體制，最後可能也要麻煩公務員。

李慧芝說明，過去也有三讀法案比較晚送到行政院的案例，但大部分是行政院配合政策推動，才安排延緩咨請總統公布，由立法院延緩咨請總統公告的前例非常少。

本報掌握，國民黨立院黨團沙盤推演，覆議案將於7日立法院程序委員會排案，最晚17日處理完畢；待覆議案處理完畢、總統公布新版憲法訴訟法公布後，才會將財劃法、選罷法兩法都送請總統公布。

外界關注政院後續如何因應，行政院政委林明昕推測，另外兩法春節應該不會送，因為公務員不可能加班送這案子，推測可能春節後才送。假使在春節前一天送，行政院覆議期10天照算，還是要討論是否提覆議的相關作業。他說，這期間立法院收發室不會關門不運作，「貼在門上也是一種方式，不會因為有沒有春節有不能動的問題」。

李慧芝補充，如果立法院真在農曆年前的最後一個上班日（24日）送來剩下兩法，行政院若要提覆議，要在收到法案的10天內完成，假日也包含在內，也就是必須在2月2日前提出，等於要在農曆年期間召開院會處理。

李慧芝說明，若行政院在農曆年期間把覆議案通過、送給立法院，立法院按照規定要在15天內處理，若不處理就是覆議通過。

憲法訴訟法 立法院 行政院

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