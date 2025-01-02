【重磅快評】川普邀習出席就職 賴清德還在吹民主牛皮

賴清德新年談話兩個詞一直在文稿中閃現，一個是台灣，一個是民主，民主說了２６次，台灣更是多了一倍，將近５０次。以至於，整篇文告的其他內容都被這兩個詞奪了魂，變得無關緊要，唯一剩下的就是一道命令：所有人都要奮力地鞏固民主台灣。

問題在於這一個「民主」，已成了民進黨不知羞赧的自我標榜，甚可說是一帖狗皮膏藥，用來遮掩早已千瘡百孔的偽民主、真獨裁體制。從蔡英文執政開始，就以轉型正義為名，清剿在野黨的財產，再豢養一群為數龐大的１４５０網軍，動輒圍攻不合己意的聲音；接著，制定反滲透法以及相關的國安法令修訂，建置了一整套羅織人民入罪的東廠與刑具，迫使人民噤聲。

同時，人民藉由公投表達的反同婚、反廢死、恢復核四等一系列公意，都被視如糞土，被奉旨裁判的大法官會議，一一作廢。

在這一個基礎上，賴清德上台後進一步將整肅政敵當成他的豐功偉業，用司法反貪為名義，消滅所有可能對其執政帶來威脅的力量，甚至包括自己黨內的對手。

盡管賴清德已經是少數執政，但他決心將驕傲的綠色意識形態像推土機般地推行到底，絕不妥協、更不低頭。他像站在山嶺上的一頭孤傲的獅子，猶自發出狂妄、忿恨的吼聲。

他的字典裡沒有妥協二字的絲毫蹤影，在這一篇中華民國第１１４年的元旦文告裡，他竟然可以連一次「中華民國」都不甘於提起，形同將中華民國送入歷史的焚化爐，宣布台灣國的誕生。

在這一篇談話中，中國與台灣並用，雖然沒有了「中華民國與中國人民共和國互不隸屬」的表述，但卻以「中國」與「台灣」互不隸屬的形式出現。其間，他稱「中國」屬威權體制，「台灣」則在民主陣營。

但這一整套的「冷戰」思維框架早已陳腐不堪，賴清德卻撿起來當成寶貝殷勤拂拭。從美國到整個歐洲，右翼勢力的崛起像一股洶湧的時代浪潮，當每一個國家都在尋找存續下去的現實條件與方針，錙銖必較地衡量哪一條政策最符國家利益，甚至連川普都破天荒地邀請習近平參加他的就職盛典時，賴清德卻在書空咄咄地高歌民主價值。

拜登及哈里斯的敗選不只是美國內部政治典範的轉移，更代表著整個世界對於種種以民主為名義的各種價值的質疑甚至是否定。以自由主義為號召的價值同盟已經瀕於解體，取而代之的是利益至上的現實主義，這從歐洲已對援助烏克蘭的立場上大幅退縮，看出端倪。

如果台灣的老百姓在１月１日的元旦，相信了賴清德嘴裡的民主陣營依舊堅強如昔，卻在１月２０日看到習近平出現華盛頓的國會山西草坪，與川普把臂言歡，他們要如何合攏驚愕的下巴、和理順已如亂麻的腦神經？

整個世界都在重新衡量他們與北京相處的模式與機遇，其中就包括位於台灣北方的日本與韓國。日韓正在修改簽證規定，以給中國遊客入境優惠，習近平今年可能藉出席ＡＰＥＣ會議訪韓，日本首相石破茂今年訪陸更是板上釘釘

在這一全球局勢急遽變幻的時節，令人費解的是，聖誕節後大陸的六代機真實地在全球人民的眼皮下試飛、史上第一艘無人機航母隨之下水後，賴清德的文稿小組還是不改其志，決心將民主的牛皮硬吹到底。問題是，已披上綠色恐怖響亮稱號的民主牛皮，還能吹多久？

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