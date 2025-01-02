行政院對憲訴法提覆議 綠指重新審視惡法、藍尊重

行政院會今天通過、正式提出憲法訴訟法的覆議。民進黨立法院黨團今天表示，這是立法院朝野黨團再一次審視惡法的機會，朝野應負責任再一次論述各自主張，民進黨團會窮盡一切努力，為後續的暫時處分、釋憲做最好準備及因應，現在不去預測覆議案的成敗。

國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，憲法賦予行政院提出覆議的權利，國民黨團尊重，也在預料之中，國民黨團也會加以否決。將請立法院長韓國瑜召集朝野協商，討論表決的日期，預計會在10日、14日的院會進行處理。

民進黨團幹事長吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會時，對於媒體詢問，總統賴清德昨天提及「匯聚更大的民主力量，展現主權在民的真諦」，有國民黨立委解讀是提公投，也有國民黨立委說是罷免，吳思瑤說，無限跳躍，太超前部署了。

吳思瑤表示，不知道國民黨無限跳躍去扯公投的用意，事實上，民進黨中央跟民進黨團沒有針對公投進行討論，橫在眼前的是針對三大惡法循憲法規定進行覆議、暫時處分及釋憲。

吳思瑤指出，對於後續的其他政治動作，國民黨不要如此跳躍，她不知道操作公投議題到底有什麼政治上的目的，是沒有必要的超前部署。

吳思瑤說，覆議案是法案重新審視、朝野利用這段冷靜期重新對話，朝野都應聆聽社會脈動、民意動向，這才是盡責任的執政黨與忠誠的在野黨當下應有的努力。

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