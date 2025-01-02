行政院對《憲訴法》提覆議 並列出三大問題

行政院2日召開院會，會中針對立法院在去年12月20日通過的《憲法訴訟法》第4條、第30條及第95條條文修正案，提出覆議案。政務委員林明昕說明，此法條的修正有3大問題，妨礙、癱瘓憲法法庭運作，高度壓縮司法運作空間，喪失權利救濟功能。

行政院指出，該案經研議後，憲法訴訟法修正條文第30條第2項至第6項規定，以立法凌駕司法，用不合理的門檻對憲法法庭之運作造成實質影響、違反司法院大法官憲法忠誠義務，嚴重影響人民及機關尋求救濟或解決憲法爭議之權利，對我國憲政秩序造成危害。

另外，修正條文第4條第3項規定，對總統提名大法官後立法院行使同意權之期限並未規定，無助於維持憲法法庭穩定運作，欠缺規範實益；修正條文第95條規定，使現任大法官無法行使憲法上職權，癱瘓憲法法庭之運作，且因欠缺過渡條款之設計，致令原已繫屬憲法法庭之案件無以妥善處理等窒礙難行之處，因此依憲法增修條文第3條第2項第2款規定提出覆議。

林明昕說明，此次憲訴法的修法有三大問題，第一，妨礙憲法法庭運作，門檻過高且缺乏彈性，恐癱瘓憲法法庭；第二，破壞憲政秩序，高度壓縮司法運作空間，違反權力分立；第三，影響權利救濟，無法有效解決憲政爭議，喪失權利救濟功能。

至於提覆議有跟司法院討論過？林明昕說，提覆議是行政院自己的權力，不需要跟誰討論，事實上司法院也沒有來商量，行政院是自行研議發現憲訴法條文有問題。

林明昕說，行政院作為原告或是被告，未來新法上路都會面臨案件無法解決，「也就是使用者的概念，沒有辦法使用憲政爭議解決的平台」，基於這點，行政院在司法院沒有來詢問討論的情況下，就自行提起覆議。

此外，行政院強調，我國憲法就政府體制採五權分立的五院體制，憲法機關權力之行使不能違反權力分立與制衡原則，亦不得侵害其他憲法機關之權力核心範圍，或對其他憲法機關權力之行使造成實質妨礙。故立法對大法官行使職權之方式不得過度干預或造成實質妨礙，否則即侵害司法權行使之權力核心範圍，違反權力分立與制衡原則。

行政院表示，作為國家最高行政機關，有責任捍衛憲政秩序，並守護人民的基本權利。這是透過覆議，希望透過憲政運作的過程，請立法院再次審議法案的內容，找出符合憲政與國家利益的最大共識，並妥適回應公民社會與各界的訴求，以維護憲政體制的健全運作。

至於過去提出的釋憲案件量數，林明昕說，根據司法院網站公布的統計數字，從以前到現在有超過95%以上都是涉及人民基本權利的案件，絕少是立法院跟行政院或是其他各院的爭議問題。

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