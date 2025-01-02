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南投前議員遭解職 質疑政府剝奪陸配參政權

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
國民黨立院黨團上午舉行記者會，具有陸配身分的前南投縣議員史雪燕（中），日前遭內政部以違反國籍法解除議員公職，出示當時相關參選資料，呼籲守護陸配參政權。記者林伯東／攝影
國民黨立院黨團上午舉行記者會，具有陸配身分的前南投縣議員史雪燕（中），日前遭內政部以違反國籍法解除議員公職，出示當時相關參選資料，呼籲守護陸配參政權。記者林伯東／攝影

具有陸配身分的前南投縣議員史雪燕，日前遭內政部以違反國籍法解除議員公職，引發議論。國民黨立院黨團上午舉行記者會，副書記長林沛祥等立委質疑政府剝奪陸配參政權。

史雪燕現身國民黨立法院黨團記者會，出示當時相關參選資料，呼籲守護陸配參政權。史雪燕表示接到處分書時有點錯愕也無法理解，她已卸任兩年，放棄原籍、設籍、登記參選公職等都是合法合規登記。當議員的這段時間內政部從未發文要求提供放棄國籍證明，反而是兩年後才如此並不合理，指這是政治動作，感覺上是要操弄兩國論，粗糙手法剝奪陸配參政權。史雪燕表示已向內政部提起訴願，為全台灣38萬陸配爭取參政權。

國民黨立院黨團上午舉行記者會，具有陸配身分的前南投縣議員史雪燕（中），日前遭內政部以違反國籍法解除議員公職，出示當時相關參選資料，呼籲守護陸配參政權。記者林伯東／攝影
國民黨立院黨團上午舉行記者會，具有陸配身分的前南投縣議員史雪燕（中），日前遭內政部以違反國籍法解除議員公職，出示當時相關參選資料，呼籲守護陸配參政權。記者林伯東／攝影
國民黨立院黨團上午舉行記者會，具有陸配身分的前南投縣議員史雪燕（中），日前遭內政部以違反國籍法解除議員公職，出示當時相關參選資料，呼籲守護陸配參政權。記者林伯東／攝影
國民黨立院黨團上午舉行記者會，具有陸配身分的前南投縣議員史雪燕（中），日前遭內政部以違反國籍法解除議員公職，出示當時相關參選資料，呼籲守護陸配參政權。記者林伯東／攝影

內政部 議員 陸配

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