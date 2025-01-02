南投前議員遭解職 質疑政府剝奪陸配參政權

「現在有的一切都是台灣土地的滋養，所以我要貢獻所能回饋台灣鄉親。」來自內蒙古的新住民林峰在台灣生活已近30年，富有藝術天分的他，許多項目都無師自通。而他的作品也在國內外獲獎無數，其中2020年參加日本第20回烙畫大賞，他以自己兒子周歲為主題創作的《願》，還獲得了世界總冠軍。以下就來看看他如何將在內蒙、台灣生活的2種不同人生歷練融合，轉化為藝術養分，回饋給台灣鄉親。...

2025-01-02 13:00