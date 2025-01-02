影／勞團籲藍綠白回應訴求 還給勞工7天假

尊嚴勞動修法聯盟選定每年被砍的第一天假「1月2日」，到立法院集結。要求藍白兩黨兌現2024年總統立委選舉期間，「增加國定假日」的競選承諾。呼籲藍綠白三黨回應勞工訴求，儘速在立院排案並通過，還給勞工7天假。但黨團代表回應無法滿足勞工，引起現場遊行民眾不滿，一度喊出要到行政院前抗議，與現場警方一度推擠，所幸後續抗議群眾回到立院門口繼續抗議。

勞團上午到立法院集結，呼籲藍綠白三黨回應勞工訴求，儘速在立院排案並通過，還給勞工7天假。記者林伯東／攝影 尊嚴勞動修法聯盟選定每年被砍的第一天假「1月2日」，到立法院集結。要求藍白兩黨兌現2024年總統立委選舉期間，「增加國定假日」的競選承諾。記者林伯東／攝影

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