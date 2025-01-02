憲訴法覆議後將公投？ 吳思瑤：請國民黨不要無限跳躍

賴清德總統昨發表元旦談話時指出，立法院通過爭議性法案，人民有選舉罷免創制複決權利，國民黨解讀賴清德有意推複決公投。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，黨內並沒有討論到公投，請國民黨不要無限跳躍扯公投，不知道國民黨操作公投是有什麼目的。

吳思瑤表示，不曉得國民黨現在要無限跳躍去扯到公投，事實上，民進黨中央、相關人員、民進黨團多次提到，並沒有針對公投有任何討論，眼前針對三大法循憲法授權要進行的，不外乎是覆議、提起暫時處分和釋憲，這些都還在努力當中，也都還在啟動中，國民黨不要現在如此地跳躍，也不太知道他們現在一再操作公投，到底有什麼政治上的目的？

針對行政院預計提覆議案，吳思瑤表示，現在應回到立法院場域，因為按照往例，覆議案是所有法案重新審視，讓朝野冷靜重新對話的機會，不管是盡責的執政黨或是忠誠的反對黨，都要努力，不管覆議、釋憲、暫時處分之後，未來很多的其他作為，現在太超前部署沒有必要。

她認為，未來在立法院還是會有詢答過程，這些都不可省略，畢竟憲訴法的覆議案也是社會關注的焦點，朝野也都應當負責任地，再次清楚地論述各自的主張。

吳思瑤也說，他們會窮盡一切努力，在各個層面的論述，至於覆議案是成是敗，現在不做任何的預料、預測，但是民進黨團對於相關後續的作為也都會做好因應。

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