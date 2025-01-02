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憲訴法覆議後將公投？ 吳思瑤：請國民黨不要無限跳躍

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對行政院預計提覆議案，吳思瑤表示，現在應回到立法院場域，因為按照往例，覆議案是所有法案重新審視，讓朝野冷靜重新對話的機會。圖／聯合報系資料照片
針對行政院預計提覆議案，吳思瑤表示，現在應回到立法院場域，因為按照往例，覆議案是所有法案重新審視，讓朝野冷靜重新對話的機會。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨發表元旦談話時指出，立法院通過爭議性法案，人民有選舉罷免創制複決權利，國民黨解讀賴清德有意推複決公投民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，黨內並沒有討論到公投，請國民黨不要無限跳躍扯公投，不知道國民黨操作公投是有什麼目的。

吳思瑤表示，不曉得國民黨現在要無限跳躍去扯到公投，事實上，民進黨中央、相關人員、民進黨團多次提到，並沒有針對公投有任何討論，眼前針對三大法循憲法授權要進行的，不外乎是覆議、提起暫時處分和釋憲，這些都還在努力當中，也都還在啟動中，國民黨不要現在如此地跳躍，也不太知道他們現在一再操作公投，到底有什麼政治上的目的？

針對行政院預計提覆議案，吳思瑤表示，現在應回到立法院場域，因為按照往例，覆議案是所有法案重新審視，讓朝野冷靜重新對話的機會，不管是盡責的執政黨或是忠誠的反對黨，都要努力，不管覆議、釋憲、暫時處分之後，未來很多的其他作為，現在太超前部署沒有必要。

她認為，未來在立法院還是會有詢答過程，這些都不可省略，畢竟憲訴法的覆議案也是社會關注的焦點，朝野也都應當負責任地，再次清楚地論述各自的主張。

吳思瑤也說，他們會窮盡一切努力，在各個層面的論述，至於覆議案是成是敗，現在不做任何的預料、預測，但是民進黨團對於相關後續的作為也都會做好因應。

公投 國民黨 民進黨

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