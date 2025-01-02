憲訴法覆議後將公投？ 吳思瑤：請國民黨不要無限跳躍
賴清德總統昨發表元旦談話時指出，立法院通過爭議性法案，人民有選舉罷免創制複決權利，國民黨解讀賴清德有意推複決公投。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，黨內並沒有討論到公投，請國民黨不要無限跳躍扯公投，不知道國民黨操作公投是有什麼目的。
吳思瑤表示，不曉得國民黨現在要無限跳躍去扯到公投，事實上，民進黨中央、相關人員、民進黨團多次提到，並沒有針對公投有任何討論，眼前針對三大法循憲法授權要進行的，不外乎是覆議、提起暫時處分和釋憲，這些都還在努力當中，也都還在啟動中，國民黨不要現在如此地跳躍，也不太知道他們現在一再操作公投，到底有什麼政治上的目的？
針對行政院預計提覆議案，吳思瑤表示，現在應回到立法院場域，因為按照往例，覆議案是所有法案重新審視，讓朝野冷靜重新對話的機會，不管是盡責的執政黨或是忠誠的反對黨，都要努力，不管覆議、釋憲、暫時處分之後，未來很多的其他作為，現在太超前部署沒有必要。
她認為，未來在立法院還是會有詢答過程，這些都不可省略，畢竟憲訴法的覆議案也是社會關注的焦點，朝野也都應當負責任地，再次清楚地論述各自的主張。
吳思瑤也說，他們會窮盡一切努力，在各個層面的論述，至於覆議案是成是敗，現在不做任何的預料、預測，但是民進黨團對於相關後續的作為也都會做好因應。
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言