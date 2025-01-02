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憲訴法政院提覆議 翁曉玲：當拖延法案施行手段 非常不智

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

立法院日前三讀通過憲訴法、財劃法、選罷法等修正案，引發執政黨不滿，尤其認為憲訴法有癱瘓憲法法庭之虞，行政院會今日決議，將針對憲訴法修正案移請立法院覆議。當初提案憲訴法的國民黨立委翁曉玲說，修法並沒有窒礙或損害到國民權利，若把覆議當作拖延法案施行的手段，非常不智。

翁曉玲說，賴清德總統在元旦文告裡提到，未來針對憲訴法、財劃法、選罷法，都會陸續提出覆議，甚至聲請釋憲。提出覆議是行政院權力，但她個人認為三法都是為了改革，改善國家制度而設置法規，這並沒有窒礙難行之處，更沒有損害到國民於憲法或各方面的權利。

翁曉玲認為，如果只是把覆議當作拖延法案施行的手段，這是非常不智的舉動，所有法案都應該立刻生效施行，這是為了整個國家、社會好的法案，應該立刻生效實施。

翁曉玲提到，至於憲訴法是否會有癱瘓憲法法庭之疑慮，這其實不會，按照修正後的憲訴法，總統只要在2個月內補提名大法官，當立法院收到大法官名單後，也會盡快排案審查，接下來是農曆新年，大法官也不可能在農曆春節期間上班，說會癱瘓憲法法庭，其實不會，因為只是短暫的不能運作。

翁曉玲反問，大法官每年寒假、暑假都會放兩到三個月的假期，大法官放假，是不是會造成憲法法庭癱瘓？三法應該立刻實施，讓國家步上正軌。

國民黨立委陳玉珍說，法案生效的空窗期，因還未生效，就不是一個法律，不適格當釋憲主體，公布生效後才成為法律，才可以要求憲法法庭解釋生效後的法律，未生效前，都是立法形成的過程，這應該屬於立法部門的權力，司法部門不應該越俎代庖，也非行政部門可做的。

陳玉珍提到，等到生效後，應該適用新的憲訴法，正道是總統提名新的大法官人選，補足大法官，如果要走旁門左道，曲解法律，這不是正當做法，最高行政機關應該依法行政。

大法官 憲法法庭 翁曉玲

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