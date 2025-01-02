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影／慶賀特使團再加2員 將有8位立委出席川普就職
美國總統當選人川普就職典禮將於本月20日舉行，原先川普就職慶賀特使團依照立法院政黨席次比例，提出「2+2+1」名單，由於朝野黨團希望增加名額，外交部長林佳龍上午在立法院受訪時回應，將以「台美國會議員聯誼會」為基礎，再增加兩位，包含特使團長韓國瑜在內，將共有八位立委出席。
立法院外交及國防委員會上午邀請外交部長林佳龍上報告「推動『二軌外交』與『元首外交』（含『繁榮南島智慧永續』出訪專案與友邦合作計畫）及近期外交出訪之成效」並備質詢。
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