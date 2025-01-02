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憲法訴訟法確定覆議 政院提3點窒礙難行

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

立法院會日前三讀修正憲法訴訟法、選罷法及財劃法等三法，其中，憲訴法三讀條文已於24日送達行政院；行政院認為修法嚴重影響司法運作與憲政秩序，並提出3點理由認定上述條文窒礙難行。行政院長卓榮泰今天在院會中拍板覆議案，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。

行政院3點覆議理由包含，一、妨礙憲法法庭運作，門檻過高且缺乏彈性，恐癱瘓憲法法庭。二、破壞憲政秩序，高度壓縮司法運作空間，違反權力分立。三、影響權利救濟，無法有效解決憲政爭議，喪失權利救濟功能。

儘管司法院是憲法訴訟法的主管機關，主責覆議的政務委員林明昕說明，各種法律案皆可是行政院覆議對象，且憲法訴訟是行政院最重要的憲政爭議解決平台；若憲法法庭無法運作，行政院也無法使用，基於使用者概念，因此決定提出覆議，事前沒有也無須與司法院商量，司法院也沒來詢問討論。

針對最有爭議的第30條第2項、第4項，原規範判決應經大法官現有總額3分之2以上參與評議，大法官現有總額過半數同意，修法新增未來釋憲判決、暫時處分、彈劾總統副總統、宣告政黨違憲解散，須有10名大法官參與評議，9人同意才能做違憲宣告，由於大法官提名人日前全數遭立委封殺，當前僅剩8名大法官，運作形同停擺。

林明昕認為明定評議人數而非比例過於僵化，有門檻過高，未考慮大法官現有總額可能低於法定15人的問題，假使10名大法官中有2人不同意違憲宣告，將造成少數意見綁架多數，且憲法判決未必只有合憲、違憲兩種類型，其他類型如部分合憲、警告性判決案件又該用哪條規範？

針對第30條第3項規範，參與評議人數不足時，得以過半數裁定不受理，林明昕認為，以大法官人數不足作為不受理案件的理由，不啻拒絕正義，而犧牲當事人權益。

另外，第30條第5項、第6項規範，未迴避的大法官須全體參與評議，且需4分之3同意始得做成才判決，若為避人數超過7人，則案件不得審理。林明昕說，文意錯誤且用辭不明，表決門檻過高，少數意見綁架多數，無後續處理機制，易導致案件停擺。

針對第4條第3項，大法官缺額時，總統應於2個月內補足提名大法官，林明昕說，未同時要求立法院在特定期限內行使同意權，仍難維持憲法法庭穩定運作，規範實益不足；至於第95條「修正條文自公布日施行，林明昕說，未設置過渡條款，對已繫屬的案件無法妥善因應，修正條文若立即施行，憲法法庭立即停擺。

根據中華民國憲法增修條文，行政院對立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，於該決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。

立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議；也因為行政院必須接受該決議，因此也沒有不副署法律的空間。

憲法法庭 立法院 行政院

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