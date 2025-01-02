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憲訴法政院提覆議 藍委：當家天天鬧事 葬送國家團結

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

行政院會今日決議，將針對三讀通過的「憲法訴訟法」移請立法院覆議。國民黨立委李彥秀批，民進黨明知會被立院多數否決，執意提出覆議，以及後續立院黨團聲請釋憲，其實是轉場過水，演給深綠支持者看，累積後續公投的動員能量，民進黨當家天天鬧事，代價是高昂的社會成本與國家團結。

針對行政院將針對憲訴法修正案，移請立法院覆議，李彥秀說，行政院此舉在法律上不僅是漠視份際，在政治上更是「轉場過水」。民進黨最後的目標如賴清德總統所言，要用公民複決「更大的民主」拚個輸贏，民進黨須為持續的政治動員、朝野對立，負起完全的政治責任。

李彥秀表示，根據憲法增修條文，「行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議」，問題是，「憲訴法」的修正，主要涉及憲法法庭釋憲的「門檻」，行政權有何「難行」之處？行政院越俎代庖提出覆議，後續更有民進黨立院黨團要提出釋憲，違反憲政運作邏輯，根本就是「狗拿耗子多管閒事」。

李彥秀強調，在政治上，憲訴法三讀修正，是依據民眾黨團的再修正動議版本，也是國會絕對多數的共識，民進黨明知會再次被立院多數否決，仍執意要對憲訴法提出覆議，以及後續立院黨團聲請釋憲，其實就是轉場過水，演給深綠支持者看，累積後續公投的動員能量，累積吵架的政治資本。民進黨當家還天天鬧事，最後付出的代價卻是高昂的社會成本與國家團結。

李彥秀 民進黨 行政院

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