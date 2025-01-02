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遭疑是「蘿拉住處房東」 聖結石親發文揭背後真相

揭蘇巧慧夫評審抄襲案悄悄廢標 王鴻薇：現在誰翻車？

王鴻薇揭原民台抄襲案被廢標 蘇巧慧反擊蹭聲量可恥又可悲

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
立委王鴻薇今天舉行記者會，針對去年11月14日揭露原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案涉嫌抄襲、重複採購案等，王鴻薇舉出原文會通知書確定廢標，證實該標案確有弊端。記者季相儒／攝影
立委王鴻薇今天舉行記者會，針對去年11月14日揭露原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案涉嫌抄襲、重複採購案等，王鴻薇舉出原文會通知書確定廢標，證實該標案確有弊端。記者季相儒／攝影

國民黨立委王鴻薇去年踢爆原民台1億2千萬採購案涉嫌抄襲，標案評審是民進黨立委蘇巧慧的先生龍男．以撒克．凡亞思，遭蘇巧慧嗆翻車烏龍。王鴻薇今出示公文指該案原民會悄廢標，回嗆蘇巧慧「看看現在是誰翻車」，蘇巧慧今表示王鴻薇硬要用自己的名字蹭聲量可恥又可悲，新年希望王鴻薇委員好好用功。

王鴻薇今天出示公文指出，該案原民會悄悄廢標，回嗆蘇巧慧「看看現在是誰翻車，你根本就翻車翻昏過去了！」她說這一份廢標的標案其中審查委員就是蘇巧慧先生，難道不應該接受調查嗎？蘇巧慧父親擔任行政院長、自己當立委、先生又當評審、妹妹也接受政府標案，嘲諷真是「蘇家一手包」。

蘇巧慧今表示，王鴻薇去年胡亂指控總統府秘書長潘孟安遭法院判賠，又烏龍影射自己夫婿涉入原文會標案圍標遭證據打臉，臉書文偷偷拿掉夫婿名字後，在2025年第一個上班日王鴻薇就繼續搞烏龍，拿自己名字招搖撞騙，希望吸引記者目光可恥又可悲。

蘇巧慧說，王鴻薇提出的案子中其先生評分第一的廠商，在第一輪評中就被刷掉，第二輪則由平手的另外兩家廠商抽籤決定，請問王鴻薇委員要影射什麼？先生基於電影專業，連國民黨執政縣市都曾邀請他擔任評審，單純出席各種相關評選，沒參與任何行政作業。就算後續標案的行政上有什麼疏失，與自己、自己的家人有什麼關係？

蘇巧慧批評王鴻薇遭各方提出質疑後，今仍硬要在召開記者會放上「蘇巧慧」三個字，顯然只是蹭聲量，而不是舉證自己有什麼違法事實。新年上班日第一天，還是希望王鴻薇委員好好用功，祝她新年快樂。

民進黨立委蘇巧慧回應王鴻薇兩度翻車後，不但不痛定思痛，提升問政品質，卻仍以影射方式來吸引注意力，行為既無聊、又可恥。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委蘇巧慧回應王鴻薇兩度翻車後，不但不痛定思痛，提升問政品質，卻仍以影射方式來吸引注意力，行為既無聊、又可恥。圖／聯合報系資料照片

王鴻薇 蘇巧慧

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