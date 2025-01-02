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影／勞動部又傳職場霸凌 洪申翰：已調查、毋枉毋縱
勞動部近日又爆出職場霸凌案，勞動部長洪申翰今早受訪時表示相關個案都已經立案進行相關調查，也有找外部委員做調查，他希望申訴機制健全，不會再發生吃案狀況，也會秉持毋枉毋縱精神，查明事實。除此，勞動部也預計在下個立院會期將職場霸凌法制化法案送入立院審查。
而針對麥當勞性侵案，洪申翰指出勞動部已經在去年12月24日發文給台北市政府，北市勞動部已依性工法開罰，勞動部也考慮將雇主是否對對職場性騷被害人，提供心理諮商資源列入擴大專案勞檢的重點項目，讓前年性工法修法後的相關機制制度更加落實。
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