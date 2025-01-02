藍聲援史雪燕批賴政府新兩國論 吳思瑤：不要偷渡一中概念
南投縣前議員史雪燕日前遭內政部解除議員公職。國民黨立院黨團今批民進黨政府剝奪陸配參政權、新兩國論。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今表示，放棄戶籍不等於放棄國籍，所以國民黨不要帶頭偷換概念，更不要藉機來偷渡雙證、偷渡一中的概念，「為什麼中國籍配偶就要享有特權？」
吳思瑤今受訪表示，台灣的國籍法規定，享有雙重國籍者，必須放棄他的雙重國籍才能夠參選公職，放棄戶籍不等於放棄國籍，所以國民黨不要帶頭偷換概念，雙重國籍是美國、加拿大、甚至是中國，都要一視同仁。
吳思瑤強調，任何公職人員有忠誠義務，也是天經地義，「為什麼中國籍配偶就要享有特權？為什麼中配能夠違反台灣的法令？」國民黨今天大肆替史雪燕來做這些不合理、不合法的主張，就是偷換概念、偷渡一中而已。在台灣民主法治之下，任何人都要守法，所有雙重國籍的參選者都要放棄國籍，才能夠擔任台灣的公職。
吳思瑤更以副總統蕭美琴為例，她說蕭美琴過去擔任民進黨不分區立委，就任時主動放棄美國國籍；而一度要跟民眾黨柯文哲搭配的賴佩霞，甚至在參選時就去宣誓放棄雙重國籍。這非常清楚，這是一個平等的原則、是一個一視同仁、天經地義的作為，沒人可以例外，陸配當然也不可以例外，就這麼簡單。
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