行政院疑發生職場霸凌事件 龔明鑫：已正式立案調查
行政院秘書長龔明鑫上午率同所屬，赴立法院內政委員，就行政院所屬人員涉嫌霸凌案件處置情形專題報告並備質詢。
行政院秘書長龔明鑫表示，行政院本部疑發生職場霸凌事件經媒體披露計有3件，其中消保處、公關處案件已正式立案調查，預計在規定時程1個月內完成，會找時間對外公開說明調查結果。
行政院秘書處處長徐益梁被爆多次霸凌身障工友，並與辦公室陳姓諮議有「不倫戀」，徐益梁說，這個報導對他的家人、同仁造成莫大傷害，「希望能夠還我清白」。
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