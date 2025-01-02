快訊

遭疑是「蘿拉住處房東」 聖結石親發文揭背後真相

揭蘇巧慧夫評審抄襲案悄悄廢標 王鴻薇：現在誰翻車？

行政院疑發生職場霸凌事件 龔明鑫：已正式立案調查

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
行政院秘書長龔明鑫上午率同所屬，赴立法院內政委員，就行政院所屬人員涉嫌霸凌案件處置情形專題報告並備質詢。記者林伯東／攝影
行政院秘書長龔明鑫上午率同所屬，赴立法院內政委員，就行政院所屬人員涉嫌霸凌案件處置情形專題報告並備質詢。記者林伯東／攝影

行政院秘書長龔明鑫上午率同所屬，赴立法院內政委員，就行政院所屬人員涉嫌霸凌案件處置情形專題報告並備質詢。

行政院秘書長龔明鑫表示，行政院本部疑發生職場霸凌事件經媒體披露計有3件，其中消保處、公關處案件已正式立案調查，預計在規定時程1個月內完成，會找時間對外公開說明調查結果。

行政院秘書處處長徐益梁被爆多次霸凌身障工友，並與辦公室陳姓諮議有「不倫戀」，徐益梁說，這個報導對他的家人、同仁造成莫大傷害，「希望能夠還我清白」。

行政院秘書處處長徐益梁（中）被爆多次霸凌身障工友，並與辦公室陳姓諮議有「不倫戀」。徐益梁表示，報導對他造成莫大傷害，「希望能夠還我清白」。記者林伯東／攝影
行政院秘書處處長徐益梁（中）被爆多次霸凌身障工友，並與辦公室陳姓諮議有「不倫戀」。徐益梁表示，報導對他造成莫大傷害，「希望能夠還我清白」。記者林伯東／攝影

職場霸凌 行政院 身障

延伸閱讀

政院3起霸凌案 秘書處長遭爆欺壓身障工友「查無具體事證」

與公平會業務類似 立委籲消保處併入

114年總預算重編？ 龔明鑫表態：沒有要重編

卓揆見美超微總裁、國瑞董座 盼台灣當綠能與AI領航者

相關新聞

憲訴法政院提覆議 藍委：當家天天鬧事 葬送國家團結

行政院會今日決議，將針對三讀通過的「憲法訴訟法」移請立法院覆議。國民黨立委李彥秀批，民進黨明知會被立院多數否決，執意提出...

憲法訴訟法確定覆議 政院提3點窒礙難行

立法院會日前三讀修正憲法訴訟法、選罷法及財劃法等三法，其中，憲訴法三讀條文已於24日送達行政院；行政院認為修法嚴重影響司法運作與憲政秩序，並提出3點理由認定上述條文窒礙難行。行政院長卓榮泰今天在院會中拍板覆議案，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。

揭蘇巧慧夫評審抄襲案悄悄廢標 王鴻薇：現在誰翻車？

國民黨立委王鴻薇去年踢爆原民台一項高達1億2千萬的採購案涉嫌抄襲，而標案評審正是民進黨立委蘇巧慧的先生龍男．以撒克．凡亞...

影／勞團籲藍綠白回應訴求 還給勞工7天假

尊嚴勞動修法聯盟選定每年被砍的第一天假「1月2日」，到立法院集結。要求藍白兩黨兌現2024年總統立委選舉期間，「增加國定...

憲訴法覆議後將公投？ 吳思瑤：請國民黨不要無限跳躍

賴清德總統昨發表元旦談話時指出，立法院通過爭議性法案，人民有選舉罷免創制複決權利，國民黨解讀賴清德有意推複決公投。民進黨...

憲訴法政院提覆議 翁曉玲：當拖延法案施行手段 非常不智

立法院日前三讀通過憲訴法、財劃法、選罷法等修正案，引發執政黨不滿，尤其認為憲訴法有癱瘓憲法法庭之虞，行政院會今日決議，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。