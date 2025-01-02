原文會涉弊標案悄悄廢標 王鴻薇：相關人員應予究責
立委王鴻薇今天舉行記者會，針對去年11月14日揭露原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案涉嫌抄襲、重複採購案等，王鴻薇舉出原文會通知書確定廢標，證實該標案確有弊端。然而包括上級機關原民會，以及發包單位原文會，至今不敢提供調查報告，也不願意證實是否對相關人等提告，竟還打算繼續包庇掩護。王鴻薇表示該案目前事證明確將移送監察院依法查辦。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言