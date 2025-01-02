原文會涉弊標案悄悄廢標 王鴻薇：相關人員應予究責

賴清德總統上任以來，朝野對峙日益加劇，賴總統元旦拋出喝大和解咖啡，要邀請立法院長韓國瑜為首，代表台灣參與川普就職典禮的領朝野人士聊國家大事，希望一起合作。只不過，賴總統此舉對象不對、手段不對，更重要的是心態不對，因為賴總統自己就是朝野分歧的最主要因素。

2025-01-02 11:00