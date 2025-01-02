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原文會涉弊標案悄悄廢標 王鴻薇：相關人員應予究責

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
立委王鴻薇今天舉行記者會，針對去年11月14日揭露原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案涉嫌抄襲、重複採購案等，王鴻薇舉出原文會通知書確定廢標，證實該標案確有弊端。記者季相儒／攝影
立委王鴻薇今天舉行記者會，針對去年11月14日揭露原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案涉嫌抄襲、重複採購案等，王鴻薇舉出原文會通知書確定廢標，證實該標案確有弊端。記者季相儒／攝影

立委王鴻薇今天舉行記者會，針對去年11月14日揭露原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案涉嫌抄襲、重複採購案等，王鴻薇舉出原文會通知書確定廢標，證實該標案確有弊端。然而包括上級機關原民會，以及發包單位原文會，至今不敢提供調查報告，也不願意證實是否對相關人等提告，竟還打算繼續包庇掩護。王鴻薇表示該案目前事證明確將移送監察院依法查辦。

抄襲 提告 王鴻薇

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