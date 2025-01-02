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台美避免雙重課稅 林佳龍：有美國議員提議快速審查

中央社／ 台北2日電

美國新國會3日開議，立委關切，「避免雙重課稅」法案進程。外交部林佳龍今天表示，雙方沒有反對意見，有美國議員提議啟動快速審查；至於美台21世紀貿易倡議，林佳龍則強調，已達成協議項目不因新政府改變。

立法院外交及國防委員會上午邀請外交部長林佳龍報告「推動『二軌外交』與『元首外交』（含『繁榮南島智慧永續』出訪專案與友邦合作計畫）及近期外交出訪之成效」，並備質詢。

民進黨立委王定宇關切，「避免雙重課稅」法案對台美互利，且對台商海外布局影響甚深，但該法案因美國大選而被推遲，如今美國大選已完成，該法案目前的進度為何。

林佳龍備詢時表示，雙方沒有反對的意見，有美國參眾兩院議員提議，能針對「避免雙重課稅」法案啟動「綠色通關」的快速審查，可觀察兩院能否以最簡便的方式來審查。

王定宇追問，「避免雙重課稅」法案獲美方高度共識，且對美國準總統川普（Donald Trump）而言，該法案能增加美國的工作機會，也證明台美夥伴關係，該法案有無機會在本會期完成立法。

林佳龍說，「很有機會」，大家都知道該法案的重要性與急迫性；北美司長王良玉則說，「避免雙重課稅」獲得美國跨黨派的支持與共識，由於美國這屆國會3日卸任，外交部將持續與新國會兩黨議員溝通。

此外，王定宇關切，川普不喜歡自由貿易協定（FTA），外交部評估，美台21世紀貿易倡議是否會有變數。

林佳龍答詢指出，美台21世紀貿易倡議分3階段談判，第一階段已簽署生效，第2階段「3+1」項目談得差不多，僅一個項目還在協商當中，且川普政府的貿易談判代表人事布局，外交部判斷「都是友善」。

王定宇追問，意思是美台21世紀貿易倡議已達成協議項目不會有變化，但下一步還尚待觀察。林佳龍回答，對，但新政府是否將該倡議放在優先項目，還需進一步瞭解。

至於加入呂宋經濟廊帶的進程，林佳龍表示，具體計畫要以個案來看，除了要對台灣有利，也要是台灣能有所貢獻，項目也正在形成，且台菲也可形成經濟廊帶。

外交部 林佳龍 美國大選

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