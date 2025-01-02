揭蘇巧慧夫評審抄襲案悄悄廢標 王鴻薇：現在誰翻車？

國民黨立委王鴻薇去年踢爆原民台一項高達1億2千萬的採購案涉嫌抄襲，而標案評審正是民進黨立委蘇巧慧的先生龍男．以撒克．凡亞思，遭蘇巧慧嗆翻車烏龍。王鴻薇今天出示公文指出，該案原民會悄悄廢標，回嗆蘇巧慧「看看現在是誰翻車，你根本就翻車翻昏過去了！」

王鴻薇去年11月指控原民台民國113年一項高達1億2000萬元的「經典迷你劇—遠洋時代攝製與行銷」藝文勞務採購案，投標廠商為沃土影像製作公司，涉嫌抄襲原民台4年前勞務採購案劇本，而標案評審是民進黨立委蘇巧慧的先生龍男．以撒克．凡亞思，但蘇巧慧日前回應烏龍一場，並嗆王鴻薇翻車。

王鴻薇今天開記者會出示公文指，當初蘇巧慧指她翻車，事實上該標案弊端重重，決標後又決定廢標，然而原民會、原文會等至今不敢提供調查報告，也不願意證實是否對相關人等提告，竟還打算繼續包庇掩護。

王鴻薇說，根據原民會內部透露，113年10月17日其實早就進行過調查而且有結論，從抽籤決定結果、廠商資格、抄襲等都有問題，最後建議廢標。但她辦公室索資，原民會至今不願意提供相關報告，到底是想包庇誰？

當時王鴻薇揭露此案時，遭蘇巧慧批翻車，王鴻薇今天回擊蘇巧慧說，「看看現在誰翻車，你根本翻車翻過去了」，這一份廢標的標案，其中審查委員就是蘇巧慧先生，難道不應該接受調查嗎？蘇巧慧父親擔任行政院長、自己當立委、先生又當評審、妹妹也接受政府標案，嘲諷真是「蘇家一手包」。

王鴻薇直言，既然該案已經確定有問題，要請相關單位將兩劇本送財團法人中華工商研究院鑒定確認是否抄襲，除了請原民台依法向沃土影像製作公司提告，也應該把兩案的關鍵人物原文會副執行長何明輝等人送交調查，追究相關人員之責任。 國民黨立委王鴻薇日前踢爆，原民會高達1.2億元的採購案涉嫌抄襲，標案評審正是民進黨立委蘇巧慧的先生龍男．以撒克．凡亞思，如今標案已遭廢標，全案疑點重重。圖為國民黨立委王鴻薇辦公室提供。

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