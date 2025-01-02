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賴清德示好韓國瑜 李彥秀：想製造與朱立倫矛盾是笑話

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜將率團出訪美國參加川普總統就職典禮，圖為賴清德總統（左）與立法院長韓國瑜（右）一同出席亞洲民主人權獎頒獎。記者林俊良／攝影
立法院長韓國瑜將率團出訪美國參加川普總統就職典禮，圖為賴清德總統（左）與立法院長韓國瑜（右）一同出席亞洲民主人權獎頒獎。記者林俊良／攝影

賴清德總統指派韓國瑜院長率團前往美國參加總統當選人川普就職典禮，也打算在韓啟程赴美前，邀請到總統府喝咖啡、聊國家大事。國民黨立委李彥秀說，這與和解咖啡根本是兩件事，想製造韓國瑜與國民黨主席朱立倫間的矛盾，是天大笑話。她個人則有三點想當面建議賴清德。

李彥秀說，依據往例，總統本來就會在出發前會見代表團成員，感謝代表團的辛勞，並且交付政治任務，這與和解咖啡根本就是兩件事。韓國瑜與朱立倫合作默契良好，韓對國民黨的愛更是毋庸置疑的，企圖製造韓院長與朱主席的矛盾，恐怕才是天大的笑話。

李彥秀表示，去年1月，賴清德當選總統後就職前，就缺席了「朝野請益之旅」，7個多月來，只看到賴總統在媒體上「喊話」，卻看不到朝野真誠的「對話」，作為團結2300萬人的國家元首，賴總統應該可以做的更好，拿出格局與高度，賴總統的民調才有上升的空間，賴總統未來應該多與在野黨政治領袖溝通對話，喝茶、喝咖啡都好，和諧的朝野關係，台灣才能面對未來艱鉅的內外挑戰。

李彥秀提到，她作為在野黨立委，平時很難有機會見到賴總統。作為代表團的一員，當然還是要傾聽賴總統對於這次出訪任務的交付。如果有機會向賴總統建言，有三點是一直想當面向賴總統建言的。第一當然是面對「川普2.0」帶來的衝擊，以及台灣產業發展的嚴重失衡，政府真的要跨部會拚經濟，解決民生疾苦。

李彥秀進一步指出，其次還是朝野合諧，尊重民主，重建互信，台灣沒有太多時間能虛耗內耗，政府應該把精神用在拚政績、拚政策亮點。（最後還是兩岸關係，賴總統期待兩岸春暖花開，這也是台灣的主流民意，賴總統拋出「觀光小兩會」，但是同時又批評「阻擾交流的是對岸」「免錢的最貴」，實在讓人看不透，賴總統到底是真心想要恢復兩岸觀光交流？還是又在找架吵鞏固深綠？

李彥秀強調，期盼賴總統能大開大闔，真正釋出善意，從觀光與民間交流開始，讓兩岸步上善意的螺旋，拚和平拚互信拚互利。

李彥秀 韓國瑜

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