南投前議員因為陸配遭解職 翁曉玲：賴清德也是中國人

南投縣前議員史雪燕已卸任兩年，因其陸配身分，去年底遭內政部一紙命令要求解職。國民黨立院黨團副書記長林沛祥、立委游顥等今日舉行記者會，質疑政府剝奪陸配參政權。國民黨立委翁曉玲說，按照舊國籍法、戶籍法，賴清德總統父親是中國人，賴清德當然也為中國人。

內政部去年12月3日按照「國籍法」，稱史雪燕未依國籍法規定，於就職前辦理放棄中華民國以外的國籍，遂將其解職。不過，史雪燕2007年已提供放棄大陸戶籍公證書，正式入籍。至2017年，史雪燕入籍已滿十年，得參選公職，2018年史登記參選公職。2021年8月24日，史雪燕接獲通知，內政部主動發文公告，正式遞補當選南投縣議員，頒發當選證書。2024年12月2日，內政部發文南投縣議會予以解職。

史雪燕在記者會上表示，她接到處分書時有點錯愕也無法理解，她已卸任兩年，放棄原籍、設籍、登記參選公職等都是合法合規登記。她當議員的這段時間，內政部從未發文要求提供放棄國籍證明，反而是兩年後才如此並不合理，這是政治動作，感覺上是要操弄兩國論，粗糙手法剝奪陸配參政權。她已向內政部提起訴願，為全台灣38萬陸配爭取參政權。她也坦言，內政部要求南投縣議會追討過去薪資和研究費。

游顥說，賴政府違憲硬幹新兩國論，刀直接砍向全台陸配，史雪燕依法參選、就職，就職時還有法官認證。現在內政部長劉世芳不知道是要討好賴清德，還是賴清德下聖旨，今天的刀動向陸配參政權，將來會不會動向陸配生存權？ 希望懸崖勒馬，不是依照國籍法，而是依照兩岸人民關係條例。

國民黨立委馬文君說，她懷疑內政部此舉是針對民眾黨不分區立委人選（指李貞秀），因其具有陸配身分。

國民黨立委羅智強說，賴清德無膽直接宣布台獨，只敢欺負踐踏30萬陸配，賴清德是台獨工作者，要封殺陸配參政權，最直接做法就是宣布台獨，正式變成一邊一國，這時才有要求陸配放棄國籍的問題。賴清德不如前總統蔡英文，蔡英文即便提出「特殊國與國關係」，但不會把刀對向陸配，蔡英文不願做的事情，賴清德做了。

羅智強表示，要以國籍法放棄國籍，前提都是認為那些都是國家，在兩岸特殊關係，在謝長廷所說的一中憲法架構、兩岸人民關係條例下，不認為台灣跟中國大陸是一邊一國，根本沒有放棄國籍的問題。賴清德是無勇的匹夫，對外不敢主張，對內上任就是鬥、殺、狠，哪件事情不鬥？

國民黨立委黃建賓說，依據兩岸人民關係條例，非在台灣地區設籍10年不得登記為公職候選人，沒有以國籍為要件。依照憲法增修條文，兩岸並非兩國，要按照國籍法要求史雪燕放棄國籍，內政部就是把大陸定義成外國。

黃建賓提到，國安會秘書長吳釗燮擔任陸委會主委時，函覆司法院，大陸人民不適用國籍法，而是兩岸人民關係條例，國籍法是普通法，兩岸人民關係條例是特別法，哪有普通法凌駕特別法的道理？再者如果大陸是外國，兩岸事務應該由外交部主管，怎麼會是陸委會？依法取得身分，就是中華民國國民。

翁曉玲說，所有大陸地區人民就是中華民國國民，如果賴清德要否認大陸地區人民是中華民國國民，有種就宣告兩國論，否則在現行規定，大陸地區人民是指在大陸地區設有設籍的人民。按照舊國籍法，規定是生時父為中國人，即中華民國國民，1929年（民國18年）戶籍法規定，中國人指的是全中國，而不是台澎金馬，賴清德生於1959年（民國48年），父親是中國人，賴清德當然也會被認定為中國人。

翁曉玲表示，大陸地區人民就是中華民國國民，具有中華民國國籍，是要放棄什麼國籍，如果要放棄中華人民共和國國籍，就承認兩國論，把陸委會、兩岸人民關係條例廢了，全部適用外國人相關法律，不需要有不同對待。

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