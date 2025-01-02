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才辭黨主席今一早趕見律師 柯文哲無奈只吐一字心聲

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阿北再押？速審法規定審判中羈押5年為限 柯文哲一審最多只能押15個月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
台北地檢署前天對民眾黨主席柯文哲等4人交保裁定二度抗告，台灣高等法院以柯等人勾串空間大，台北地方法院認4人無羈押必要「似嫌速斷」，再發回更裁。高院1日深夜便將相關卷宗送回北院，北院預估晚間重開羈押庭。圖／聯合報系資料照
台北地檢署前天對民眾黨主席柯文哲等4人交保裁定二度抗告，台灣高等法院以柯等人勾串空間大，台北地方法院認4人無羈押必要「似嫌速斷」，再發回更裁。高院1日深夜便將相關卷宗送回北院，北院預估晚間重開羈押庭。圖／聯合報系資料照

台北地檢署前天對民眾黨主席柯文哲等4人交保裁定二度抗告，台灣高等法院以柯等人勾串空間大，台北地方法院認4人無羈押必要「似嫌速斷」，再發回更裁。高院昨天深夜便將相關卷宗送回北院，北院預估晚間重開羈押庭。

因羈押是對人身自由最強烈的侵害，法官審酌是否羈押多謹慎。刑事訴訟法第108條規定「羈押被告...審判中不得逾3月」、延長羈押「審判中每次不得逾2月，如所犯最重本刑為10年以下有期徒刑以下之刑者，第一審、第二審以3次為限，第三審以1次為限。」，亦即台北地方法院、台灣高等法院羈押最長各為9個月、最高法院最長羈押5個月。

若犯重罪，刑事妥速審判法第5條規定如所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑10年者，延長羈押第一審、第二審以6次為限，第三審以1次為限。

「審判中之羈押期間，累計不得逾5年。前項羈押期間已滿，仍未判決確定者，視為撤銷羈押，法院應將被告釋放。」也就是地院、高院羈押都不能超過15個月（撤銷發回更審重算），最高法院不能超過5個月。

換句話說，不管犯的是輕罪或是重罪，審判中羈押不得逾5年，但也有例外情形。例如縱火燒死6人的湯景華，在押了5年後，仍再延押2個月，依據是刑事訴訟法第108條的例外規定，以2月為限，不得延長。

承審柯案的北院合議庭組成為審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢。高院昨天的合議庭由受命法官楊志雄、庭長謝靜慧，陪席法官吳志強組成，而2024年12月29日第一次撤銷北院裁定的合議庭成員為受命法官潘怡華、庭長王屏夏、陪席法官楊明佳。高院兩個合議庭都對北院的裁定指出實務上「能避免串證？」的盲點，北院若無克服被告使用網路通訊的具體作法，今晚北院再開羈押庭、未裁定羈押禁見，檢方極可能再抗告，屆時又將陷入一、二審間的輪迴，高院將再由其他合議庭評議。

高院昨天也列舉了柯案7大疑點，質疑都在串證、甚至滅證，尤其柯文哲口中「愛玩的小朋友 」秘書許芷瑜（綽號「橘子」），經常替柯文哲收受巨額現金且逃出台灣。既然還有其他共犯尚未到案，共犯或證人也未經檢察官、被告及辯護人行交互詰問，高院認為4人與其他共犯有勾串空間。

趨吉避凶、脫免罪責是基本人性，高院指柯文哲為台北市前市長、民眾黨前主席，沈慶京為威京集團負責人、應曉薇為台北市議員、李文宗是眾望基金會董事長，他們與共犯、同案被告、相關證人間，有長官部屬、黨務幕僚、業務監督或親友關係，有事實足認4人與相關人間有高度相互勾串可能。

另一個重點是，現今科技發達，可輕易利用網際網路秘密通訊，隱蔽性極高且不易察覺，4人保釋在外，顯可利用相關通訊軟體進行隱密通訊而與共犯或證人勾串，並不因4人、同案被告及相關證人已於偵查中為相關陳述而有區別。既然有勾串可能，僅憑原裁定命他們具保後不得與同案被告或證人接觸，這種「誡命」是否真能防免，並使被告、證人證詞不受汙染，大有疑問。因北院沒有具體做法，高院認為原裁定有未盡之處，因此撤銷、發回北院。

刑事訴訟 柯文哲 網路

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